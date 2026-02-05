Cuneo location del ritiro azzurro di Sitting Volley maschile: Roberto Dalmasso convocato

Motivo di orgoglio per il Cuneo Volley e il Cuneo Sitting Volley la convocazione dell’atleta Roberto Dalmasso in Nazionale Italiana Sitting Volley per il ritiro che si terrà proprio a Cuneo da oggi, giovedì 5, a domenica 8 febbraio.

La Federazione Italiana Pallavolo, sotto indicazione del Direttore Tecnico Pasquale D’Aniello e del 1° Allenatore Marcello Marchesi, ha convocato il giocatore cuneese e altri 11 atleti a Cuneo per un collegiale congiunto con la Polonia.

In questi quattro giorni le due nazionali si alleneranno A PORTE APERTE con INGRESSO LIBERO presso il Palazzetto dello sport di Cuneo (via Aldo Viglione, 1 – 12100 Cuneo) e presso la In Beach Arena (Via San Damiano Macra, 1 – Confreria) con ben 2 AMICHEVOLI, una di Sitting Volley e una di Standing Sitting Volley. Ecco nel dettaglio il programma:

GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO orario 18.00/22.00 (Palazzetto)

VENERDI’ 6 FEBBRAIO orario 9.30/12.30 (Arena)

VENERDI’ 6 FEBBRAIO orario 10.00/12.30 (Palazzetto)

VENERDI’ 6 FEBBRAIO orario 18.30/21.00 (Palazzetto)

SABATO 7 FEBBRAIO orario 9.30 Amichevole Standing Sitting Volley (Arena)

SABATO 7 FEBBRAIO orario 18.30 Amichevole Sitting Volley (Palazzetto)

DOMENICA 8 FEBBRAIO orario 8.00/12.00 (Palazzetto)

Le due compagini si alterneranno in questi orari di allenamento.

Elenco atleti convocati: Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Maria Francesco Cerulo, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Francesco Cornacchione, Jacopo Invernizzi, Davide Dalpane (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti (Scuola di Pallavolo Fermana); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D Fiano Romano).

Lo staff sarà composto da: MARCHESI Marcello (Allenatore), GALLI Angela (Secondo Allenatore), TOMARCHIO Stefano (Preparatore Atletico), GUICCIARDI Mauro (Medico), IEMMA Antonella (Fisioterapista), DE ROBERTIS Matteo (Team Manager).