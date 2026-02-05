VOLLEY BM / Riprende il campionato, per il VBC Mondovì impegno casalingo contro lo Spezia

Terminata la consueta pausa prevista al termine del girone d’ andata onde permettere la disputa delle finali di Coppa Italia, riprende in questo fine settimana il campionato nazionale di pallavolo di serie B con la disputa della quattordicesima e prima giornata del girone di ritorno.

Per il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone l’ avvio del girone di ritorno prevede subito un impegno casalingo molto delicato, con in palio punti pesantissimi in chiave salvezza: infatti sabato 7 febbraio i monregalesi ospiteranno alle ore 21 al PalaItis lo Spezia allenato da Luigi Parisi, che dopo i primi 13 turni si trova all’ undicesimo posto con 13 punti, frutto di 4 vittorie e 9 sconfitte. Nell’ ultimo turno dell’ andata prima della pausa gli spezzini hanno piegato per 3-1 il S. Mauro Torino decimo, conquistando così 3 punti preziosissimi in chiave salvezza perché ottenuti contro una diretta avversaria e che conseguentemente valgono doppio. Anche per i monregalesi l’ ultima giornata del girone d’ andata è stata positiva, con il successo per 3-2 contro il forte e quadrato Novi quarto, vittoria che ha ribaltato i pronostici ed ha regalato due punti davvero fondamentali per continuare a restare agganciati al treno salvezza.

“La vittoria al quinto set ottenuta prima della pausa contro il Novi quarto, formazione di elevato valore tecnico e che è meritatamente in piena lotta per un posto per i play-off – afferma coach Vittorio Bertini - ci è servita molto sia per la classifica, avendoci portato punti importanti, che per l’ autostima e per il morale del gruppo. In queste due settimane abbiamo lavorato con intensità ed entusiasmo, focalizzando la nostra attenzione tanto sotto l’ aspetto fisico quanto sotto quello tecnico e tattico, cercando di andare a correggere i difetti e gli aspetti in cui siamo più carenti. Ora siamo attesi dalla gara interna contro lo Spezia, che ci precede di 2 posizioni: una partita davvero molto impegnativa ed estremamente importante, con in palio punti che valgono doppio, e pertanto dai ragazzi mi aspetto un’ altra prova concreta e di grande maturità, in cui si riesca ad imporre il nostro ritmo per ottenere un successo molto prezioso in chiave salvezza”.

I 3 successi ottenuti nelle ultime 3 gare interne giocate, tutte al PalaItis (convincente 3-0 contro il Parella Torino, 3-2 rimontando da 0-2 contro il Diavoli Rosa Brugherio ottavo, 3-2 contro il Novi rimontando da 0-1 prima e 1-2 poi), danno all’ intero gruppo una spinta psicologica notevole e la consapevolezza che tutte le partite devono essere affrontate con grinta e determinazione perché in tutte le gare si può ottenere un risultato positivo.