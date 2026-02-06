A Saluzzo il primo forum della filiera frutticola

La frutticoltura rappresenta uno dei pilastri dell’agricoltura cuneese, con circa 4.500 aziende attive su 12.000 ettari e un valore che supera i 400 milioni di euro. Un comparto strategico per l’economia del territorio, oggi chiamato a confrontarsi con nuove sfide produttive, normative e di mercato.

Proprio per fare il punto su scenari, criticità e prospettive della frutticoltura a tutto tondo, martedì 10 febbraio a Saluzzo, in Piazza Foro Boario, si terrà l’evento “Focus Frutta”, promosso da Coldiretti Cuneo, con il patrocinio del Comune di Saluzzo. Un grande appuntamento di filiera, che a partire dalle ore 16 vedrà la presenza di oltre 30 aziende espositrici, tra presentazioni di attrezzature innovative, soluzioni tecnologiche e prodotti per una frutticoltura sempre più sostenibile.

Alle ore 18.00 seguirà il convegno “Frutticoltura, punto a capo”, che offrirà un momento di approfondimento e confronto sulle principali criticità e opportunità del settore. Nel corso dell’incontro si parlerà con esperti in materia di registrazione dei fitofarmaci, con un’analisi del percorso compiuto negli anni e delle proposte per il futuro, di normativa fitosanitaria e degli scenari di confronto tra l’Europa e gli altri Paesi del mondo, oltre che di innovazione tecnologica applicata alla frutticoltura, tra robotica e droni. Ampio spazio sarà dedicato anche al tema della comunicazione dell’ortofrutta, tra distintività e rischio di omologazione, e alle opportunità che una corretta valorizzazione può offrire ai territori.

“La frutticoltura non è solo un comparto produttivo, ma un presidio economico, ambientale e sociale del territorio – sottolinea Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. In un contesto sempre più competitivo, è fondamentale puntare su innovazione, qualità e reciprocità delle regole, perché fermare le importazioni sleali non è soltanto una battaglia economica, ma soprattutto etica”.

Sulla stessa linea Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo: “Eventi come Focus Frutta rappresentano un’occasione concreta per accompagnare le aziende agricole in un percorso di crescita consapevole. Servono strumenti tecnici, chiarezza normativa e una corretta comunicazione del valore dell’ortofrutta per continuare a generare reddito e occupazione sul territorio”.

Al termine del convegno seguirà un momento conviviale, su prenotazione, riservato ai partecipanti. Per prenotare è possibile contattare il numero 0171 447259.