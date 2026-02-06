Alba: quarto incontro su "La violenza di genere" lunedì 9 febbraio

Lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 18:30, la Cooperativa Sociale Itaca invita la cittadinanza nella sala conferenze della Banca d'Alba, in via Cavour 4, per il quarto appuntamento del ciclo tematico dedicato a "La violenza di genere".

Relatrice sarà Vittoria Canavera, avvocata penalista e volontaria nei centri antiviolenza del territorio albese, che condividerà esperienze e strategie per contrastare un fenomeno ancora troppo diffuso.​

L'iniziativa si colloca nel contesto di una serie di incontri promossi da Itaca per promuovere parità e sensibilizzazione, in sinergia con realtà locali come il Centro antiviolenza Bra-Alba, attivo dal 2021 nel supporto alle vittime attraverso ascolto, assistenza legale e percorsi di autonomia.

L'evento, ad ingresso libero, rappresenta un'opportunità per la comunità di Alba di confrontarsi su un tema cruciale, con particolare attenzione alle dinamiche del Cuneese. Per ulteriori dettagli, consultare gli annunci sul Corriere di Alba o contattare direttamente l'associazione.



