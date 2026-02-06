Consorzio Unico Niellese, ultimati ed approvati i lavori sulle strade consortili

Nei giorni scorsi, a seguito dell’ultimazione lavori e presentazione della contabilità finale, la Regione Piemonte ha effettuato sopralluogo e riconosciuto chiusi e regolari le opere realizzate.

L’intervento di maggior spicco ha interessato la strada di Serramezzana ove, causa cedimento e svuotamento della strada scivolata nel dirupo, è stato necessario realizzare una fitta palificata di sostegno ad un solettone armato spostando la carreggiata verso monte; l’opera è stata completata con una scogliera di sostegno e sistemazione varie di un tratto della percorrenza. Gli altri interventi hanno interessato le strade consortili di Riondino-Fornello, Chiapassano, Piovata, Rocchini e Basaira. I lavori sono stati eseguiti correttamente dalla ditta "GeG" di Somano sotto la direzione dello Studio Paolino-Olivero-Devalle di Niella Tanaro per un importo complessivo di 340mila euro, il cui saldo sarà a breve liquidato all’impresa esecutrice.

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente Giovanni Somà per la solerzia con cui ha seguito l’opera ed il geologo Giuseppe Galliano che ha dismesso gratuitamente la porzione di terreno necessaria allo spostamento della strada di Serramezzana e tutte le persone e tecnici che hanno prestato la loro opera.

Attualmente è stato richiesto un nuovo contributo per il completamento di dissesti recenti alla Strada di Serramezzana e Maioli per i quali il sopralluogo dei tecnici regionali ha dato la conferma di un prossimo finanziamento.