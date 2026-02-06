Milano-Cortina, Borgo San Dalmazzo tifa Martino Carollo

Domenica 8 febbraio, alle ore 12.30, la città di Borgo San Dalmazzo sarà idealmente accanto al borgarino Martino Carollo, impegnato nel suo esordio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 nella gara di skiathlon (10 km in tecnica classica e 10 km in tecnica libera).



Gli impegni olimpici di Carollo proseguiranno con la gara dei 10 km individuali, in calendario per giovedì 13 febbraio alle ore 11.45, una delle competizioni più attese del fondo maschile e particolarmente sentita dallo stesso atleta cuneese. L’ultimo appuntamento sarà la staffetta 4x7,5 km, prevista per domenica 15 febbraio alle ore 12.00, una prova nella quale, secondo i pronostici, la squadra azzurra è in lizza per una medaglia.



La partecipazione alle Olimpiadi, l'obiettivo dichiarato che solo pochi mesi fa Martino si poneva (leggi qui: Verso Milano Cortina 2026: Borgo San Dalmazzo sostiene il suo campione azzurro ), è oggi una realtà, grazie a impegno, talento e dedizione. L’intera comunità rivolge al suo concittadino un sentito incoraggiamento in vista delle competizioni.