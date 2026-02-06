 / Cronaca

Cronaca | 06 febbraio 2026, 12:22

Contenuti per adulti le rendono compensi per 140mila euro non dichiarati al fisco

La locale Tenenza della Guardia di Finanza ha ultimato una verifica nei confronti di una digital content creator residente nel Saluzzese che pubblicava su una nota piattaforma con sede a Londra

La verifica è stata effettuata dalla Tenenza saluzzese della Guardia di Finanza

Nell’ambito di un’azione di vigilanza nel comparto dei nuovi modelli di business digitale, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo ha concentrato l’attenzione sui digital content creator, soggetti che traggono profitto dalla creazione e pubblicazione di contenuti multimediali sui social network.

Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Saluzzo hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una cittadina residente nel Saluzzese, la cui attività consisteva nella produzione e condivisione di contenuti per adulti su una nota piattaforma digitale, percependo dei corrispettivi erogati dalla società londinese proprietaria del portale.

L’attività, condotta in modo sinergico attraverso l’incrocio delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo e i dati ottenuti attraverso gli strumenti di cooperazione internazionale in materia fiscale, ha permesso di rilevare che il soggetto verificato, sebbene esercitasse professionalmente l’attività di creazione contenuti, non aveva correttamente adempiuto agli obblighi dichiarativi relativi ai compensi percepiti.

Tali proventi, inquadrabili nella categoria dei redditi da lavoro autonomo ex art. 53 T.U.I.R., sono stati ricostruiti in via analitica per un ammontare complessivo di circa 140.000 euro netti, riferibili a sole due annualità d'imposta.

L’attività di polizia economico-finanziaria ha permesso di constatare l’infedele dichiarazione, portando alla conseguente segnalazione del soggetto alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione degli importi sottratti e l’irrogazione delle sanzioni previste.

C. S.

