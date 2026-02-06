La metamorfosi del settore: dal tornio al codice, passando attraverso il discorso educativo.

Perché una scuola con radici storiche profonde come le Scuole San Carlo ha deciso di investire in una macchina a controllo numerico (CNC) pensata per la didattica? La risposta è semplice: perché il lavoro non è più quello di ieri e la scuola ha il dovere di essere il ponte tra il talento dei ragazzi e le esigenze reali delle imprese.

Nel percorso triennale per la Qualifica di Operatore del Legno gli studenti possono acquisire una visione a 360 gradi sull’utilizzo in diversi ambiti professionali del materiale più nobile e sostenibile del mondo.

Il piano di studi è un perfetto equilibrio tra:

Competenze Artigianali: Conoscenza del materiale, uso degli attrezzi tradizionali e tecniche di finitura.

Competenze Tecnologiche: Modellazione CAD e programmazione delle macchine CNC, per trasformare il legno in forme complesse e componenti di precisione.

La teoria e i laboratori sono fondamentali, ma è il confronto con il mondo vero a fare la differenza. Per questo, il terzo anno prevede un periodo di stage curriculare presso aziende partner del settore.

È qui che gli studenti mettono alla prova ciò che hanno imparato a scuola, entrando in falegnamerie moderne e uffici tecnici di alto livello. Lo stage è un vero e proprio trampolino di lancio: moltissimi studenti ricevono offerte di lavoro dalle stesse aziende ospitanti prima ancora di terminare gli studi.

Per chi invece vuole proseguire gli studi molte sono le opportunità: dalla frequenza di passerelle per il passaggio a altri Istituti alla iscrizione a percorsi formativi specifici.

Formazione ma non solo: consapevoli che la scelta della scuola superiore è un momento delicato per l'intera famiglia, l'istituto mette a disposizione una figura chiave, il Tutor.

Il Tutor è una guida dedicata che monitora l'andamento didattico, supporta l'inserimento in stage e funge da punto di riferimento costante sia per i ragazzi che per i genitori.

Le iscrizioni sono aperte: per chi volesse farlo il codice meccanografico da indicare è CNCF008008.

Per informazioni o aiuto all’iscrizione la segreteria è aperta dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì – 0171/605232

Email: cuneo@scuolesancarlo.it

Sito internet: www.scuolesancarlo.org