 Carnevale storico di Saluzzo: domenica la grande sfilata dei carri della 98ª edizione

Saluzzo è pronta alla baldoria del suo Carnevale giunto alla 98ª edizione e dà avvio alla marcia del percorso triennale che porterà al centenario dell’evento, previsto nel 2028.

La nuova Castellana Marianna Peotta ha ricevuto domenica scorsa le chiavi della città e si è presentata ai cittadini in piazza Vineis con il suo gruppo formato da Ciaferlin: Beppe Roatta (al suo secondo "mandato"), le due damigelle Anna Rivarossa e Margherita Garnero con i due Ciaferlinot Michele Boglio e Mattia Castelli.

A renderle omaggio ed iniziare la festa sono state tutte le maschere del territorio, a cominciare dai Magnin di Piasco, inossidabile scorta della Prima Donna, e Gianduia di Racconigi.

Le ha presentate in piazza Vineis Eros Ferrato, a capo della Cricca del Carnevale.

I loro volti si presentano in questa pagina nella galleria fotografica realizzata da Paola Ravazzi, insegnante fotografa appassionata del Carnevale saluzzese, in cui alcuni ha vestito i panni della Castellana, alcuni anni fa.

Saranno ancora le protagoniste festanti e chiassose della grande parata di domenica 8 febbraio, a Saluzzo, quando dalle 14, in corso Italia e nel centro storico sfileranno i carri e i gruppi coreografici al seguito, entrando nel vivo del 98° Carnevale Città di Saluzzo – 8° “Carnevale delle 2 Province”, tra i più antichi e tradizionali del Piemonte. Quello di Saluzzo è infatti un “Carnevale storico” (unico nella Regione con Ivrea) inserito con questa qualifica nell’elenco italiano delle manifestazioni.

Undici sono i carri e centinaia i figuranti pronti a “sfidarsi” in una sorta di “gran premio” che durerà tre anni, fino al grande anniversario dei 100 anni.

La sfilata saluzzese sarà preceduta dagli eventi dell’11° Carnevale di Barge, che aprirà il programma del week-end: venerdì 6 febbraio alle 20, presso l’ala comunale di Barge, ci sarà l’investitura di Gian e Gina di Barge, mentre sabato 7 febbraio alle 20, è in programma la tradizionale sfilata notturna dei carri, al via dalle 20 da viale Mazzini. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it

La sfilata di domenica a Saluzzo sarà preceduta, alle 11.15, dalla Messa di Carnevale celebrata in Duomo dal vescovo di Saluzzo, Cristiano Bodo.

Dalle 14, il via alla parata degli 11 carri e figuranti che animeranno la festa e che saranno votati dalla giuria durante il passaggio in corso Italia.

Davanti a migliaia di persone passeranno i carri di Nichelino, Piobesi T.se, Pinerolo, Carmagnola, Cavour (campione in carica, ndr), Racconigi, Centallo/Fossano, Villafalletto, Scalenghe, Verzuolo, mentre Saluzzo (Oratorio don Bosco) parteciperà fuori concorso e aprirà simbolicamente la sfilata.

In settimana via alle visite delle maschere, laboratori ed eventi per i bambini – tante le collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio, tra le quali annoveriamo la Fondazione Cr Saluzzo con due serate a tema, quindi sabato 14 febbraio si terrà l’immancabile colazione di Ciaferlin, in serata polenta e Gran Ballo serale al Pala CRS con la musica.

A seguire, domenica 15 febbraio, è in programma il 9° Carnevale degli Oratori e in contemporanea a Rivoli, si terrà la sfilata del 72° Carnevale.

Il programma si conclude lunedì 16 febbraio con il “Ballo dei bambini” e il “grande veglione dedicato ai giovani” al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16) con le maschere degli Amis del Carlevè.