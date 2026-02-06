 / Eventi

Eventi | 06 febbraio 2026, 12:58

 Carnevale storico di Saluzzo: domenica la grande sfilata dei carri della 98ª edizione

Attese migliaia di persone e centinaia di maschere. Sabato sera, a Barge, il tradizionale corteo in notturna. Nella gallery di Paola Ravazzi, i gruppi mascherati che hanno reso omaggio alla nuova Castellana Marianna Peotta

Il gruppo delle maschere di Saluzzo con la nuova Castellana

Il gruppo delle maschere di Saluzzo con la nuova Castellana

Saluzzo è pronta alla baldoria del  suo Carnevale giunto alla 98ª edizione e dà avvio alla marcia del percorso triennale che porterà al centenario dell’evento, previsto nel 2028. 

La nuova Castellana Marianna Peotta ha ricevuto domenica scorsa le chiavi della città e si è presentata ai cittadini in piazza Vineis con il suo gruppo formato da Ciaferlin: Beppe Roatta (al suo secondo "mandato"), le due damigelle Anna Rivarossa e Margherita Garnero con i due Ciaferlinot Michele Boglio e Mattia Castelli.

A renderle omaggio ed iniziare la festa sono state tutte le maschere del territorio, a cominciare dai Magnin di Piasco, inossidabile scorta della Prima Donna, e Gianduia di Racconigi. 

Le ha presentate in  piazza Vineis Eros Ferrato, a capo della Cricca del Carnevale.  

I loro volti si presentano in questa pagina nella galleria fotografica realizzata da Paola Ravazzi, insegnante fotografa appassionata del Carnevale saluzzese, in cui alcuni ha vestito i panni della Castellana, alcuni anni fa. 

Saranno ancora le protagoniste festanti e chiassose della grande parata di domenica 8 febbraio, a Saluzzo, quando dalle 14, in corso Italia e nel centro storico sfileranno i carri e i gruppi coreografici al seguito, entrando nel vivo del 98° Carnevale Città di Saluzzo – 8° “Carnevale delle 2 Province”, tra i più antichi e tradizionali del Piemonte. Quello di Saluzzo è infatti un “Carnevale storico” (unico nella Regione con Ivrea) inserito con questa qualifica nell’elenco italiano delle manifestazioni.

Undici sono i carri e centinaia i figuranti pronti a “sfidarsi” in una sorta di “gran premio” che durerà tre anni, fino al grande anniversario dei 100 anni. 

La sfilata saluzzese sarà preceduta dagli eventi dell’11° Carnevale di Barge, che aprirà il programma del week-end: venerdì 6 febbraio alle 20, presso l’ala comunale di Barge, ci sarà l’investitura di Gian e Gina di Barge, mentre sabato 7 febbraio alle 20, è in programma la tradizionale sfilata notturna dei carri, al via dalle 20 da viale Mazzini. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it   

La  sfilata di domenica a Saluzzo sarà preceduta, alle 11.15, dalla Messa di Carnevale celebrata in Duomo dal vescovo di Saluzzo, Cristiano Bodo

Dalle 14, il via alla parata degli 11 carri e figuranti che animeranno la festa e che saranno votati dalla giuria durante il passaggio in corso Italia.  

Davanti a migliaia di persone passeranno i carri di Nichelino, Piobesi T.se, Pinerolo, Carmagnola, Cavour (campione in carica, ndr), Racconigi, Centallo/Fossano, Villafalletto, Scalenghe, Verzuolo, mentre Saluzzo (Oratorio don Bosco) parteciperà fuori concorso e aprirà simbolicamente la sfilata.

In settimana via alle visite delle maschere, laboratori ed eventi per i bambini – tante le collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio, tra le quali annoveriamo la Fondazione Cr Saluzzo con due serate a tema, quindi sabato 14 febbraio si terrà l’immancabile colazione di Ciaferlin, in serata polenta e Gran Ballo serale al Pala CRS con la musica.

A seguire, domenica 15 febbraio, è in programma il 9° Carnevale degli Oratori e in contemporanea a Rivoli, si terrà la sfilata del 72° Carnevale. 

Il programma si conclude lunedì 16 febbraio con il “Ballo dei bambini” e il “grande veglione dedicato ai giovani” al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16) con le maschere degli Amis del Carlevè.

Maschere al 98° Carnevale di Saluzzo- foto Fabio Garnero

Maschere al 98° Carnevale di Saluzzo- foto Fabio Garnero

vilma brignone

