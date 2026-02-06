Fossano: il sindaco Tallone ha incontrato il nuovo questore di Cuneo Rosanna Minucci

Questa mattina, venerdì 6 febbraio, il sindaco di Fossano Dario Tallone ha ricevuto in Comune il nuovo questore di Cuneo, la dottoressa Rosanna Minucci, entrata in servizio lo scorso dicembre. L’incontro, svoltosi in un clima di proficua collaborazione, ha permesso di affrontare i temi caldi della sicurezza urbana e del controllo del territorio.

Un punto centrale del colloquio, a cui era presente anche il senatore Giorgio Maria Bergesio, è stato il bilancio dell’attività del punto Polfer di Fossano, inaugurato nel 2024.

“Il presidio ha garantito un netto miglioramento della sicurezza nell'area della stazione ferroviaria, diventando un modello di efficienza per il territorio”, ha commentato Tallone.

Nell’ottica di una sinergia sempre più stretta tra enti, il sindaco Tallone ha inoltre annunciato l'avvio, nei prossimi mesi, di un servizio di vigilanza notturna integrativa. Il progetto, interamente sostenuto economicamente dal Comune di Fossano, prevede il pattugliamento dell'area del Movicentro e delle zone limitrofe alla stazione al termine del turno di servizio della Polizia Ferroviaria, al fine di garantire così una copertura costante anche nelle ore più critiche.

"È stato un onore dare il benvenuto alla dottoressa Minucci - dice il primo cittadino, a margine dell’incontro -. La sua esperienza, maturata anche all'interno della Polfer, è un valore aggiunto per la nostra provincia. Come Amministrazione continuiamo ad investire risorse proprie per garantire che aree sensibili come il Movicentro siano presidiate h24, lavorando fianco a fianco con la Questura per la tutela dei nostri cittadini”.