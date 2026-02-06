CICLISMO / Prosegue la preparazione degli atleti della Vigor Cycling, la stagione 2026 è alle porte

Continua senza soste la preparazione degli atleti della Vigor Cycling in attesa della stagione 2026.

Le squadre degli allievi ed esordienti hanno recentemente conciliato le attività di palestra con uscite in bicicletta favorite dalle condizioni atmosferiche favorevoli.

I ragazzi hanno sostenuto allenamenti sulle strade di casa attraversando le località di Villafalletto, Busca, Dronero, Caraglio, Valgrana, Montemale e ancora Dronero, prima di rientrare a Piasco, dopo aver affrontato anche le asperità della Colletta di Busca, per 90 chilometri complessivamente per gli allievi e 75 per gli esordienti.

Sotto la guida dei tecnici, hanno svolto lavori in soglia. In particolare hanno seguito l'allenamento il direttore sportivo Salvatore Cirlincione, completamente ristabilito dall'intervento al piede, che ha pedalato al loro fianco spronandoli con vari esercizi e fornendo preziosi consigli, mentre l'altro diesse Michele Ancona, ha assistito i ciclisti dall'ammiraglia.

Attualmente l'attività procede al passo con il programma pianificato dai tecnici. Sempre più i team si stanno infatti strutturando con l'obiettivo di realizzare squadre coese che mirano sulla sinergia del gruppo e la coordinazione del gesto atletico con i vari lavori specifici da compiere.

In questa direzione sono iniziati anche i test di alta intensità utili a migliorare la resistenza allo sforzo, e di carattere psicologico per aumentare fiducia e autostima e arrivare quindi già preparati, cioè al massimo delle condizioni fisiche e mentali, all'apertura del calendario agonistico.

Se il clima aiuterà, dalla prossima settimana i giovani si dedicheranno anche al fuoristrada. Il 1° marzo, almeno una parte della squadra, debutterà infatti nel settore, partecipando alla prima gara in calendario.

Il programma del mese di febbraio vedrà ancora proseguire gli impegni suddivisi tra attività indoor nella palestra comunale di Piasco e outdoor a fine settimana, sull'asfalto nel fuoristrada, intensificando ulteriormente quest'ultima pratica con l'ingresso della bella stagione.

Infine, da segnalare che sta maturando anche un interessante progetto societario legato alla visibilità degli sponsor, e che presto troverà attuazione concreta.