Daniele Michi, di Montelupo Albese, campione provinciale del campionato sportivo Aci Cuneo 2024

Foto di gruppo per piloti e navigatori che hanno preso parte e ottenuto risultati al campionato provinciale sport automobilistico 2024 organizzato dall’Automobile Club Cuneo

Daniele Michi, di Montelupo Albese, è il campione provinciale assoluto del campionato provinciale sport automobilistico 2024 organizzato dall’Automobile Club Cuneo. L’incoronazione è avvenuta nella serata di giovedì 5 febbraio presso la nuova sala conferenze dell’Automobile Club Cuneo.

Nel corso dell’appuntamento sono stati omaggiati 20 sportivi che hanno gareggiato e ottenuto risultati a livello nazionale nelle gare delle seguenti discipline: rally, slalom, velocità in salita, autostoriche. A consegnare i riconoscimenti sono intervenuti tra gli altri i vertici dell’Automobile Club Cuneo, rappresentato dal presidente Francesco Revelli, dal direttore Giuseppe De Masi, dai consiglieri Pier Giorgio Olivero, Roberto Rolfo e Giuliano Sacchetto e dal fiduciario sportivo provinciale Simone Meneghetti. È intervenuto anche il presidente dell’Asd La Granda ufficiali di gara Ac Cuneo, Mauro Ruaro. Tra gli intervenuti anche l'assessore regionale Marco Gallo.

Al termine delle premiazioni sono state consegnate delle targhe a Enrico Merenda, Claudio Pozzi, Ezio Adamo e Simone Meneghetti a ringraziamento della collaborazione prestata per l’organizzazione del centenario della corsa automobilistica Cuneo – Colle della Maddalena, iniziativa voluta dall’Automobile Club Cuneo e svoltasi il 7 e 8 giugno 2025.

“Nel corso dell’anno saranno organizzati ulteriori momenti di riconoscimento dedicati allo sport automobilistico provinciale – hanno sottolineato i vertici dell’Automobile Club Cuneo -. In particolare, la premiazione dei piloti e dei navigatori protagonisti del Campionato Provinciale 2025 sarà inserita all’interno del panel di eventi celebrativi del Centenario dell’Automobile Club Cuneo, che ricorrerà nel 2026. Un’occasione significativa per coniugare la valorizzazione dei risultati sportivi con una ricorrenza storica di grande importanza per l’Ente e per tutto il territorio provinciale”.

CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE 2024

Disciplina Rally (Categoria Pilota)

Gruppo A: 1° classificato Franco Picconi, 2° Stefano Sottimano, 3° Luigi Fogliati

Gruppo N: 1° classificato Alberto Rustichelli, 2° Alberto Verna

Gruppo R: 1° classificato Patrick Gagliasso, 2° Luca Arione, 3° Matteo Giordano

Disciplina Rally (Categoria Navigatore)

Gruppo A: 1° classificato Andrea Zavattaro, 2° pari merito Enzo Colombaro e Mattia Francesco Gozzarino

Gruppo N: 1° classificato Mattia Francesco Gozzarino, 2° Diego Carena

Gruppo R: 1° classificato Daniele Michi, 2° Enzo Colombaro, 3° Ismaele Barra

Disciplina Slalom

1° classificato Salvatore Russo Facciazza, 2° Alfredo Calì

Disciplina Velocità in salita

1° classificati pari merito Michele Domenico Luigi Secci e Alfredo Calì

Disciplina Autostoriche

1° classificato Carlo Merenda, 2° Enrico Merenda, 3° Laura Maria Galliano

Campione provinciale assoluto: Daniele Michi