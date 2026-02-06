Daniele Michi, di Montelupo Albese, campione provinciale del campionato sportivo Aci Cuneo 2024

Daniele Michi, di Montelupo Albese, è il campione provinciale assoluto del campionato provinciale sport automobilistico 2024 organizzato dall’Automobile Club Cuneo. L’incoronazione è avvenuta nella serata di giovedì 5 febbraio presso la nuova sala conferenze dell’Automobile Club Cuneo.
Nel corso dell’appuntamento sono stati omaggiati 20 sportivi che hanno gareggiato e ottenuto risultati a livello nazionale nelle gare delle seguenti discipline: rally, slalom, velocità in salita, autostoriche. A consegnare i riconoscimenti sono intervenuti tra gli altri i vertici dell’Automobile Club Cuneo, rappresentato dal presidente Francesco Revelli, dal direttore Giuseppe De Masi, dai consiglieri Pier Giorgio Olivero, Roberto Rolfo e Giuliano Sacchetto e dal fiduciario sportivo provinciale Simone Meneghetti. È intervenuto anche il presidente dell’Asd La Granda ufficiali di gara Ac Cuneo, Mauro Ruaro. Tra gli intervenuti anche l'assessore regionale Marco Gallo.
Al termine delle premiazioni sono state consegnate delle targhe a Enrico Merenda, Claudio Pozzi, Ezio Adamo e Simone Meneghetti a ringraziamento della collaborazione prestata per l’organizzazione del centenario della corsa automobilistica Cuneo – Colle della Maddalena, iniziativa voluta dall’Automobile Club Cuneo e svoltasi il 7 e 8 giugno 2025.
“Nel corso dell’anno saranno organizzati ulteriori momenti di riconoscimento dedicati allo sport automobilistico provinciale – hanno sottolineato i vertici dell’Automobile Club Cuneo -. In particolare, la premiazione dei piloti e dei navigatori protagonisti del Campionato Provinciale 2025 sarà inserita all’interno del panel di eventi celebrativi del Centenario dell’Automobile Club Cuneo, che ricorrerà nel 2026. Un’occasione significativa per coniugare la valorizzazione dei risultati sportivi con una ricorrenza storica di grande importanza per l’Ente e per tutto il territorio provinciale”.
CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE 2024
Disciplina Rally (Categoria Pilota)
Gruppo A: 1° classificato Franco Picconi, 2° Stefano Sottimano, 3° Luigi Fogliati
Gruppo N: 1° classificato Alberto Rustichelli, 2° Alberto Verna
Gruppo R: 1° classificato Patrick Gagliasso, 2° Luca Arione, 3° Matteo Giordano
Disciplina Rally (Categoria Navigatore)
Gruppo A: 1° classificato Andrea Zavattaro, 2° pari merito Enzo Colombaro e Mattia Francesco Gozzarino
Gruppo N: 1° classificato Mattia Francesco Gozzarino, 2° Diego Carena
Gruppo R: 1° classificato Daniele Michi, 2° Enzo Colombaro, 3° Ismaele Barra
Disciplina Slalom
1° classificato Salvatore Russo Facciazza, 2° Alfredo Calì
Disciplina Velocità in salita
1° classificati pari merito Michele Domenico Luigi Secci e Alfredo Calì
Disciplina Autostoriche
1° classificato Carlo Merenda, 2° Enrico Merenda, 3° Laura Maria Galliano
Campione provinciale assoluto: Daniele Michi