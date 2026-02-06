SCI ALPINO / La provincia di Cuneo protagonista tra Valgrisenche e Corea

La prima giornata di gare del doppio Slalom FIS di Valgrisenche, organizzato dallo Sci Club Crammont Mont Blanc sulla severa pista Benevy, ha confermato una tradizione di tracciati tecnici e altamente selettivi. In un contesto agonistico di alto livello, gli atleti della provincia di Cuneo hanno saputo mettersi in luce con risultati di grande rilievo, sia sulle nevi valdostane sia a livello internazionale.

Nella gara femminile, vinta dalla francese Leonie Carroz (Club des Sports de Méribel), spicca il settimo posto assoluto e primo tra le Aspiranti di Marta Mattio, atleta di Verzuolo dello Sci Club Sestriere. Un piazzamento che conferma la crescita costante della giovane cuneese, capace di emergere in una gara estremamente selettiva. Da segnalare anche la prova di Diletta Perisello, borgarina dell’Equipe Limone, venticinquesima assoluta e quattordicesima Aspirante, risultato significativo in una competizione con molte uscite e distacchi importanti.

Dalla Valle d’Aosta lo sguardo si sposta poi in Corea del Sud, dove sulle nevi olimpiche dello Yongpyong Resort è in corso la tappa della Far East Cup, circuito continentale asiatico. Nel primo Gigante maschile arriva un altro buon risultato per la provincia di Cuneo grazie a Edoardo Saracco, carabiniere limonese, che ha chiuso al diciassettesimo posto, accumulando esperienza preziosa in un contesto di grande spessore tecnico.