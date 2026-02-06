 / Volley

Volley | 06 febbraio 2026, 15:33

Cuneo sfida le barriere: il 7 febbraio il "1° Trofeo Città di Cuneo Sport e Disabilità"

Doppio appuntamento all' In Beach Arena e al Palazzetto dello Sport

Cuneo sfida le barriere: il 7 febbraio il &quot;1° Trofeo Città di Cuneo Sport e Disabilità&quot;

La giornata di sabato 7 febbraio sarà scandita da due momenti clou che metteranno in luce la bellezza e la forza del Sitting Volley / Standing Beach Volley.

Il programma

Ore 9:30 – In Beach Arena (Via San Damiano Macra 1) La mattinata si aprirà sulla sabbia con il torneo di Standing Beach Volley 3vs3. L'Arena, struttura d’eccellenza e cuore dell'innovazione sportiva cittadina, sarà il teatro di una formula dinamica dedicata ad atleti con disabilità, dimostrando come questo terreno di gioco possa annullare ogni barriera. 

Ore 18:30 – Palazzetto dello Sport di Cuneo (San Rocco Castagnaretta): Il grande appuntamento internazionale. Sotto le luci del Palazzetto, le nazionali di Italia e Polonia si sfideranno in un match ufficiale di Sitting Volley portando in campo tutta la potenza e la tecnica di questa disciplina paraolimpica. 

Un manifesto per la società 

"La sabbia dell’ In Beach Arena e il parquet del Palazzetto non sono solo campi da gioco, ma spazi dove le differenze si annullano", spiegano gli organizzatori dell’ASD In Beach Club

Attraverso la sfida internazionale di Sitting Volley / Standing Beach Volley, l’evento mira a rompere gli stereotipi e dimostrare che ogni persona merita l’opportunità di eccellere.

L'invito alla città 

L’appuntamento del 7 febbraio è un invito rivolto a tutta la cittadinanza. 

Assistere alle ore 9:30 allo Standing Beach Volley all'In Beach Arena e alle ore 18:30 al Sitting Volley al Palazzetto dello Sport sarà un’esperienza emozionante per scoprire il talento straordinario dei protagonisti.

