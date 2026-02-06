Questa sera (ore 21) ritorna TIME OUT WOMEN: ospiti Sofia Ferrarini e Luna Cicola

Quindicesimo appuntamento stagionale per “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. In compagnia dei conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi ci sarà il giornalista di Piazzapinerolese.it Marco Bertello, per un’analisi sul delicato momento che sta vivendo la Wash4green Monviso, ma anche quello della Honda Cuneo, entrambe invischiate nella lotta salvezza.

Due i collegamenti in programma. Il primo raggiungerà la centrale della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 Sofia Ferrarini, mentre il secondo vedrà come protagonista il libero del Marsala Volley Luna Cicola. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Paola Cardullo della Honda Cuneo, Jennifer Boldini dell’EuroteK Laica Uyba, Ulrike Bridi e Peppe Nica della Wash4green Monviso, Anja Nella e Veronica Taborelli della Futura Giovani Busto Arsizio.

Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.