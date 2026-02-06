BASKET U17 / A Corneliano la super sfida per il primo posto tra Campus e Tortona

Questa sera, 6 febbraio, alle 19 i riflettori del campionato Under 17 Eccellenza (massimo campionato nazionale) saranno tutti puntati su Corneliano d’Alba, dove si giocherà la sfida per il primo posto tra Novipiù Campus Piemonte e Derthona Tortona.

E’ l’ultima giornata di stagione regolare, prima dei playoff per accedere alle finali nazionali e le due squadre si affrontano dopo un cammino che ha visto gli alessandrini restare imbattuti per tutte le gare disputate, mentre Campus ha ceduto contro la sola Tortona, all’andata in trasferta, pur uscendo dal campo a testa altissima 80-70.

Questa sera si rivivrà lo scontro, con l’obiettivo per la formazione albese di coach Gaudio di provare a sorprendere la corazzata avversaria gettando il cuore oltre l’ostacolo.

La sfida è di grido, purtroppo non si può disputare ad Alba per la mancanza di un palazzetto con campo regolare che possa ospitare tanti spettatori, ma di sicuro ci sarà un grandissimo pubblico a seguire l’attesissima partita.