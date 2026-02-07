Carlevè ‘d Mondvì 2026: la sfilata dei gruppi mascherati anticipa alle 14

La sfilata dei gruppi mascherati del Carlevè ‘d Mondvì 2026 si terrà regolarmente domenica 8 febbraio, con una variazione sull’orario di avvio. L’Associazione Famija Monregaleisa 1949, di concerto con il Comune di Mondovì, ha infatti deliberato di anticipare la partenza alle ore 14, confermando l’intero impianto della manifestazione.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 13 in piazza Santa Maria Maggiore, mentre l’arrivo in piazza San Pietro è previsto intorno alle 15.30, dove la festa proseguirà con l’animazione musicale dei dj Judici e Molinoir.

Il percorso resta invariato: piazza Santa Maria Maggiore, via Piandellavalle, via Sant’Agostino, piazza Cesare Battisti, via Beccaria, via Biglia, via Alessandria e piazza San Pietro.

Alla sfilata prenderanno parte numerosi gruppi e maschere storiche, a partire dal Moro e dalla Béla Monregaleisa con la Corte e i menestrelli, la Banda dei Piccoli Mori e delle Piccole Béle, la corte di Rekant e Monna Demontina, la Bella Morazza, lo Stato Maggiore di Santhià, oltre a gruppi mascherati provenienti da Mondovì e dal territorio, sbandieratori e musici, trampolieri e acrobati, mascotte giganti, ballerine brasiliane e la Banda musicale di Mondovì.

In caso di peggioramento delle condizioni meteo, eventuali aggiornamenti verranno comunicati nella mattinata di domenica.

Viabilità e limitazioni

In occasione della sfilata dei gruppi mascherati nell’ambito del Carlevè ‘d Mondvì 2026, sono previste le seguenti limitazioni e modifiche alla viabilità: Orario 7:00 - 21:00:

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Ellero;

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Santa Maria Maggiore, nella parte soprana;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Santa Maria Maggiore, nella parte sottana;

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza della Repubblica;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazzale Unità d’Italia, nella parte compresa tra la bretella di collegamento a via L. Einaudi ed il sottopasso dell’ex Ferrovia, eccetto veicoli di tutti gli addetti alla manifestazione in servizio alla sfilata (FF.PP., Prot. Civ., Volontari, Addetti Antincendio e Steward);

Orario 12:00 - 21:00:

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Santa Maria Maggiore, via Piandellavalle, piazzetta Comino, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, piazza S. Pietro, via Meridiana, piazza C. Battisti, via Beccaria, via R. Govone, via Alessandria, via F.lli Durando, nel tratto in corrispondenza di piazza della Repubblica, l.go Mons. Roatta, via Biglia, via Soresi e piazza Roma;

DIVIETO DI TRANSITO in via Cottolengo, nel tratto compreso tra piazza San Pietro e piazza Toscana, eccetto veicoli dei residenti, aventi diritto, mezzi di soccorso e Forze di Polizia, i quali potranno circolare in regime di doppio senso di circolazione con accesso e recesso da piazza Toscana;

DIVIETO DI TRANSITO in via Soresi, eccetto veicoli dei residenti, aventi diritto, mezzi di soccorso e Forze di Polizia, i quali potranno circolare in regime di doppio senso di circolazione con accesso e recesso da piazza Toscana;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via Einaudi, a lato di p.le Unità d’Italia, eccetto autovetture a servizio di persone con disabilità;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in parcheggio Multipiano Quartiere, nella sola parte della terrazza esterna, eccetto sfilanti dei carnevali del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria; Si precisa che l’orario di fine potrebbe subire posticipazioni in base alle operazioni di pulizia meccanizzata. Per eventuali ed ulteriori informazioni è a disposizione la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale al numero: 0174559205.