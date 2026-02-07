Erasmus, una settimana di incontri e relazioni all’Istituto Comprensivo Corso Soleri

Una settimana di scambio, ma soprattutto di relazioni, vissuta dentro e fuori dalle aule. L’Istituto Comprensivo Corso Soleri ha ospitato nei giorni scorsi un gruppo di studenti provenienti dalla Spagna nell’ambito del progetto Erasmus, dando vita a un’esperienza intensa che ha coinvolto alunni, insegnanti e famiglie.

Lo scambio si è sviluppato innanzitutto nel lavoro quotidiano in classe. Bambini e ragazzi hanno condiviso attività didattiche, laboratori e momenti di collaborazione, dimostrando una naturale capacità di integrazione e relazione, al di là delle differenze linguistiche e culturali. Un aspetto che gli insegnanti hanno osservato con attenzione, riscontrando come anche in età precoce sia possibile costruire legami autentici e significativi.

Le mattinate a scuola si sono alternate a momenti di scoperta del territorio. Visite guidate e attività all’aperto hanno accompagnato gli studenti alla conoscenza di Cuneo e del suo contesto, con una giornata sulla neve che ha rappresentato uno dei momenti più attesi, soprattutto per i ragazzi spagnoli, alla loro prima esperienza diretta con l’ambiente montano.

Il congedo, giovedì sera, è stato affidato a un momento di condivisione informale ma carico di significato: una festa fatta di cibo, musica e balli, pensata non come semplice saluto, ma come restituzione di una settimana vissuta intensamente, in cui la dimensione educativa si è intrecciata con quella umana.

Il rientro alla routine scolastica, lunedì mattina, avverrà con uno sguardo diverso. L’esperienza Erasmus lascia in eredità competenze, relazioni e una consapevolezza più ampia del valore dello scambio culturale come strumento di crescita. Un patrimonio che resta, oltre la durata del progetto, nella memoria dei ragazzi e nella vita della scuola.