Mondovì: Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, ristampa tessere elettorali

In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo prossimi, si invitano gli elettori residenti nel Comune di Mondovì che abbiano smarrito o completato la tessera elettorale, a richiederne la ristampa. Sarà possibile ottenere quest’ultima presentando la tessera esaurita oppure, in caso di smarrimento, l’apposita dichiarazione reperibile sul sito istituzionale (sezione modulistica - “Dichiarazione sostitutiva smarrimento TEP”) ovvero nell’espositore posizionato all’ingresso del palazzo comunale ed accessibile in orario d’ufficio.

Le richieste di ristampa potranno essere presentate con le seguenti modalità:

Da martedì 10 febbraio a domenica 15 marzo imbucando la tessera esaurita o la dichiarazione sostitutiva nella feritoia del portone secondario sito lungo il marciapiede sul lato destro del palazzo comunale; la tessera potrà essere ritirata dal mercoledì della settimana successiva direttamente allo sportello unico polivalente in orario di ufficio (da martedì a venerdì dalle 8.40 alle 12.30, il sabato dalle 8.40 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30), senza appuntamento, suonando il campanello URP;

Da lunedì 16 marzo a giovedì 19 marzo imbucando la tessera esaurita o la dichiarazione sostitutiva nella feritoia del portone secondario sito lungo il marciapiede sul lato destro del palazzo comunale; la tessera potrà essere ritirata da venerdì 20 marzo direttamente allo sportello unico polivalente in orario di ufficio (da martedì a venerdì dalle 8.40 alle 12.30, il sabato dalle 8.40 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30), senza appuntamento, suonando il campanello URP; venerdì 20 e sabato 21 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 direttamente presso l’ufficio elettorale; nei giorni della votazione, domenica 22 marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 23 marzo dalle ore 7.00 alle ore 15.00, direttamente presso l’ufficio elettorale.

Per il ritiro del duplicato o della tessera rinnovata sarà possibile delegare una terza persona utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale (sezione modulistica - “Modulo per delega ritiro ristampa TEP”) ovvero nell’espositore come sopra riportato.

Al fine di evitare inutili assembramenti, si invita la cittadinanza a richiedere la nuova tessera con congruo anticipo evitando, dove è possibili, gli ultimi giorni.