Cronaca | 07 febbraio 2026, 07:43

Carrù: cede un ponte in località Sant'Anna del Bosco, non ci sono feriti

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Dogliani che hanno transennato la zona. Le sponde sono ancora in piedi ma c'è una piccola voragine nella parte centrale

Intervento dei vigili del fuoco, attorno alle 5 di questa mattina, a Carrù.

La parte centrale di un ponte ha ceduto in località Sant'Anna del Bosco subito dopo il transito di un uomo con la sua macchina. Ancora in piedi le sponde ma in mezzo c'è ora una piccola voragine.

Sul posto le squadre di Mondovì e Dogliani che hanno transennato la zona. Non ci sono, fortunatamente, persone coinvolte o feriti.

Al lavoro i tecnici del Comune per capire le cause di quanto accaduto.

Di recente l'amministrazione aveva fissato il limite a 10 tonnellate per quanto riguarda il carico dei mezzi che vi transitavano, per lo pù agricoli.

Il sindaco di Carrù Nicola Schellino sta disponendo una nuova ordinanza per la chiusura del tratto.

redazione

