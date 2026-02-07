Terzo ponte sul Tanaro ad Alba: iter unitario secondo il Comune. Il consigliere Reggio non condivide

La risposta scritta dell’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio all’interrogazione del consigliere Massimo Reggio chiarisce in modo puntuale l’iter tecnico-amministrativo che Comune di Alba e Provincia di Cuneo intendono seguire per la realizzazione del terzo ponte sul Tanaro.

Nel documento, l’assessore ricostruisce il quadro normativo entro cui si colloca l’intervento, richiamando l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e la conseguente riorganizzazione dei livelli di progettazione, oggi articolati nel Progetto di fattibilità tecnico-economica e nel Progetto esecutivo. Viene inoltre richiamata la volontà condivisa tra le amministrazioni di procedere in modo coordinato sull’intero sistema infrastrutturale della Variante Est.

Un passaggio centrale della risposta riguarda il confronto in atto tra Comune e Provincia. Fenocchio precisa infatti che da accordi informali tra Comune di Alba e Provincia di Cuneo il tavolo tecnico costituito si riunirà nel mese di marzo 2026, con una finalità ben definita: verificare lo stato di avanzamento delle procedure messe in atto per l’acquisizione dei pareri degli enti subordinati e valutare le successive conseguenti azioni.

Nella risposta viene inoltre evidenziato come l’iter autorizzativo e progettuale debba essere affrontato in maniera unitaria, tenendo conto del contesto paesaggistico e ambientale e delle procedure di valutazione previste. Una scelta che, secondo l’Amministrazione, rende non praticabile una suddivisione dell’opera in lotti funzionali autonomi, pur in presenza di risorse già disponibili per un primo stralcio.

È proprio su questo punto che si concentra il dissenso del consigliere Reggio. Nell’interrogazione, il capogruppo di Alba Domani aveva richiamato la disponibilità di fondi sufficienti per realizzare un primo lotto dell’opera, limitato all’attraversamento del Tanaro e al collegamento con la viabilità secondaria esistente in località Mogliasso, ritenendo questa soluzione immediatamente funzionale e attuabile.