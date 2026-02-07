SCI ALPINO / La verzuolese Marta Mattio prima aspirante nello slalom bis di Valgrisenche

Maria Toja conferma il suo ottimo stato di forma dominando il secondo Slalom FIS sulla Pista Benevy di Valgrisenche, organizzato dallo Sci Club Crammont Mont Blanc. Seconda a metà gara, l’atleta chierese dello Sci Club Lancia ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda manche e ha chiuso con il crono totale di 1’,32”,47/100, con 67/100 di margine sulla basca June Garitano Iturbe dell’Irimo Eski Kirol Kluba e1”,25/100 sulla valdostana Alice Calaba del Centro Sportivo Esercito.

Quinta la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, decima la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana, dodicesima la prima delle Aspiranti, la verzuolese Marta Mattio del Sestriere, quattordicesima la pragelatese Ludovica Bianco Dolino del Sestriere, quindicesima assoluta e seconda delle Aspiranti Martina Mis del Sauzed’Oulx, ventesima assoluta e quinta delle Aspiranti Sveva Auteri dello Sci Club Mera, diciassettesima delle Aspiranti la rostese Vittoria Quenda del Sansicario Cesana e diciottesima la borgarina Diletta Perisello dell’Equipe Limone.

Doppietta svizzera in campo maschile: primo Luis Stucky dello Ski Club Zermatt in 1’,31”,70/100, davanti al connazionale Aymeric Hannart dello Ski Club Illhorn-Chandolin, che aveva vinto il giorno prima ed è arrivato a 31/100. Al terzo posto il toscano Alberto Landini dello Sci Club Riolunato a 74/100. Undicesimo l’alessandrino Giulio Giacomo Landolina dello Sci Club Sauze d’Oulx, dodicesimo il milanese Tommaso Brignoli del Sansicario Cesana, quattordicesimo il sestrierino Pietro Casartelli dell'Aeronautica Militare, ventiduesimo Lorenzo Pozzi dello Sci Club Mera, ventiquattresimo assoluto e quarto degli Aspiranti il novarese Simone Guidetti dello Sci Club Mera, trentunesimo assoluto e decimo degli Aspiranti il fossanese Lorenzo Fea dell’Equipe Limone, quindicesimo degli Aspiranti Stefano Magni dello Sci Club Sansicario Cesana, diciassettesimo Gianfilippo Farina del Mera.