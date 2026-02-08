ONE-WALL / Titolo per Alessandro Vacchetto e Anna Campagno

Assegnati nella palestra di Canale gli scudetti di singolare di one-wall. Sfida in famiglia in finale con Alessandro Vacchetto che si impone sul fratello Paolo, al termine di gara di grande intensità, risolta solo al tie-break.
Terzo posto per Massimo Vacchetto a segno su Marco Battaglino, quinto Bruno Campagno, sesto Filippo Rey, settimo Enrico Rinaldi, ottavo Giorgio Battaglino.
Al femminile primato per Anna Campagno che passa il taglio dei gironi di qualificazione, chiudendo poi al decimo posto assoluto. Argento per Martina Giubergia, bronzo per Giulia Giordano.
Premio speciale per Emma Bongioanni e Lorenzo Oreglia come giocatori più giovani, mentre a Giorgio Battaglino il premio fair-play.
Campionato italiano one-wall
Ottavi finale
Massimo Vacchetto-Davide Devalle 15-3, 15-9
Giorgio Battaglino-Alberto Molino 15-14, 15-6
Alessandro Vacchetto-Edoardo Gili 15-10, 15-6
Filippo Rey-Francesco Rinaldi 15-8, 15-5
Marco Battaglino-Anna Campagno 15-3, 15-7
Enrico Rinaldi-Lorenzo Oreglia 15-0, 15-2
Paolo Vacchetto-Luca Arnulfo 15-3, 15-6
Bruno Campagno-Umberto Drocco 15-8, 15-6
Quarti finali
Massimo Vacchetto-Giorgio Battaglino 15-7, 15-5
Alessandro Vacchetto-Filippo Rey 15-11, 15-11
Marco Battaglino-Enrico Rinaldi 15-6, 7-15, 7-4
Paolo Vacchetto-Bruno Campagno 14-15, 15-9, 7-4
Semifinali
Massimo Vacchetto-Alessandro Vacchetto 4-15, 13-15
Marco Battaglino-Paolo Vacchetto 15-12, 14-15, 2-7
Finale
Alessandro Vacchetto-Paolo Vacchetto 9-15, 15-14, 7-2
Finale 3° posto
Massimo Vacchetto-Marco Battaglino 15-6, 15-7
Finale 5° posto
Bruno Campagno-Filippo Rey 15-6, 14-15, 7-3
Finale 7° posto
Enrico Rinaldi-Giorgio Battaglino 15-9, 15-14
Finale 9° posto
Davide Devalle-Anna Campagno 15-5, 15-9
Finale 11° posto
Francesco Rinaldi-Umberto Drocco 15-0, 15-0 forfait
Finale 13° posto
Edoardo Gili-Luca Arnulfo 15-14, 15-11
Finale 15° posto
Alberto Molino-Lorenzo Oreglia 13-15, 15-11, 7-6