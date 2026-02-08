Addio al veterano dello sport Giuseppe Anfossi: fu campione del mondo di Mtb Orienteering a novant’anni

Ore di lutto per il mondo sportivo della Granda, che piange uno dei suoi decani, il chiusano Giuseppe Anfossi, classe 1933, scomparso nella notte a 92 anni.

Un campione capace di distinguersi lungo quasi settant’anni di pratica sportiva nella quale ha raccolto numerosissimi successi in diverse specialità.

Anfossi fu prima progettista e costruttore di due prototipi con i quali ottenne, nel 1958 e 1960 in Perù, col pilota Dworzak, il record del chilometro lanciato con un motore a quattro tempi da 50 cc. Nella sua lunga carriera ha quindi vinto 14 titoli italiani in diverse specialità: nella Canoa C2, nel Dog-trekking, nella corsa orientamento, nel mountain bike orienteering e anche un titolo francese di corsa orientamento per un totale di 35 podi ai campionati italiani nelle diverse specialità.

Un palmarès per il quale aveva ricevuto numerosi pubblici riconoscimenti – tra questi quello del Panathlon Club Cuneo – e che poco più di due anni fa, aveva illustrato con orgoglio come ospite del conduttore Salvo Sottile alla trasmissione televisiva di Rai Due "I fatti vostri".

Qui, accompagnato dalla figlia Vera, insegnante al Liceo Musicale, aveva avuto modo di raccontare le avventure sportive che ne avevano segnato la vita, culminate con l'impresa di Gradec, in Slovenia, dove nel maggio 2022, a 90 anni compiuti, aveva conquistato il titolo di campione del mondo master di Mtb Orienteering nella media distanza.

Insieme alla figlia, Giuseppe Anfossi lascia la moglie Nazzarena, le nipoti Milena; Monica con Marco; il pronipote Pietro Giuseppe.

I funerali saranno celebrati martedi 10 febbraio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino in Chiusa di Pesio.

Il rosario sarà recitato lunedi 9 febbraio alle ore 20,00 nella stessa parrocchiale.

La salma riposerà nel cimitero di Chiusa di Pesio.

Nella Parrocchiale di Sant'Antonino le messe di Settima, sabato 21 febbraio alle ore 18; di Trigesima, sabato 21 marzo alle ore 18.