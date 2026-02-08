Palestre, spazi e discipline: il Comune riordina lo sport cittadino ad Alba

La gestione degli spazi sportivi entra in una fase di revisione strutturata. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è arrivare all’avvio della prossima stagione con un quadro più ordinato, capace di rispondere alle esigenze delle associazioni senza sovrapposizioni, squilibri o sprechi di risorse. Un lavoro che parte dall’ascolto, ma che guarda anche alla necessità di razionalizzare.

L’assessore allo Sport Davide Tibaldi ha spiegato come l’intenzione sia quella di superare le criticità del sistema storico delle concessioni, che nel tempo ha prodotto una concentrazione degli spazi e una competizione costante per poche ore disponibili. “Vogliamo rendere le palestre più fruibili e condivise, evitando la rincorsa al ‘buco’ di due ore e garantendo a tutte le associazioni la possibilità di operare”, ha chiarito.

Un nodo centrale è quello delle discipline meno diffuse, che negli anni hanno sofferto una carenza di spazi adeguati. Badminton, scherma, tennistavolo sono attività in crescita, ma spesso penalizzate rispetto a sport più strutturati come basket, pallavolo e calcio. “Non sono discipline minori – ha sottolineato Tibaldi – e il compito dell’Amministrazione è garantire a tutti condizioni dignitose per allenarsi e crescere”.

In quest’ottica si inserisce anche l’idea di destinare alcune strutture a discipline specifiche, riducendo i disagi legati all’alternanza continua. “Se una palestra è dedicata stabilmente alla pallavolo, per esempio, non si è costretti ogni volta a smontare e rimontare le attrezzature. È una semplificazione che aiuta tutti”, ha spiegato l’assessore, ribadendo che ogni scelta sarà condivisa con le società sportive.

A completare il quadro c’è il capitolo della palestra dei licei, su cui sono in corso interventi mirati. La struttura sarà presto dotata di un defibrillatore, grazie alla collaborazione con Olimpo e Pallavolo Alba, mentre la Provincia sta intervenendo per adeguare gli spazi ai requisiti dell’attività agonistica. Sono già state effettuate alcune protezioni su muri e spigoli; restano da completare gli interventi sulle pareti dei magazzini, necessari per l’omologazione del campo da basket. Una volta conclusi i lavori, la palestra potrà ospitare anche competizioni ufficiali, ampliando in modo significativo le possibilità per le società sportive cittadine.

Il percorso, ha ribadito Tibaldi, non punta a introdurre rivoluzioni improvvise, ma a costruire un sistema più equo e funzionale, capace di valorizzare le strutture esistenti e di accompagnare la crescita dello sport albese nel medio periodo.