CALCIO ECCELLENZA / Il Cuneo non va oltre il pari con il San Domenico Savio Asti, sotto la pioggia del “Paschiero” finisce 1-1

È finita 1-1 tra l’AC Cuneo 1905 e il Savio Asti, match valido per il posticipo della 20ª giornata del campionato di Eccellenza.

Decidono la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” il rigore di Filipi (37’) e la rete cuneese di Ghibaudo (69’).

Il Cuneo arrivava dal rotondo successo per 0-3 sul campo della Monregale (a segno Angeli, Nacci e Rizzo). Il Savio Asti, invece, aveva vinto l’ultima partita contro la Cheraschese (1-0 e gol di Andrea Filipi). Inoltre i biancorossi, in settimana, erano usciti sconfitti dalla finale di Coppa Italia Eccellenza, vinta dall’Alessandria con il risultato di 3-1.

LA CRONACA

Match che inizia in ritardo a causa dell’impegno pomeridiano della Freedom. Fischio d’inizio alle ore 18:26 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in divisa rossa mentre gli ospiti con la tradizionale maglia a strisce gialloverdi.

Sotto una copiosa pioggia il Cuneo parte forte con Caristo che dopo 40 secondi si fa ipnotizzare dal portiere avversario e non riesce a sfruttare un’ottima occasione. Gli astigiani rispondono immediatamente con Filipi (2’). I biancorossi provano a creare buone trame offensive mentre gli ospiti cercano spesso di abbassare i ritmi di gioco. I padroni di casa tornano a rendersi pericolosi al 25’ quando la punizione bassa di Caristo sorprende, complice un cattivo rimbalzo, Virano che però si salva in angolo con una mezza sforbiciata. Al 31’ Cavalieri devia un gran tiro dalla distanza di Filipi. Cinque minuti più tardi arriva l’episodio che cambia la partita: sul corner battuto da Filipi, Galfrè atterra un avversario in area e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Filipi (nella foto sotto) che con il mancino spiazza Cavalieri e segna lo 0-1 (37’). Il Cuneo prova a rispondere al 41’ con Angeli che conclude al volo ma Virano blocca con sicurezza. Al 43’ l’incontro viene fermato per un contrasto di gioco, ad avere la peggio è Marco Lanfranco che però riesce a continuare. Il direttore di gara assegna cinque minuti di recupero. Non succede più nulla se non un tiro-cross di Rizzo ben neutralizzato. L’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1, al termine di un primo tempo caotico e molto frastagliato dalle continue interruzioni di gioco.

A inizio ripresa mister Danilo Bianco opta per un triplo cambio, inserendo Benso, Ghibaudo e Regolanti. Il Savio Asti rientra convinto e Paolin va vicino al raddoppio (51’). I cuneesi reagiscono con l’asse Angeli-Rizzo. Al 65’ una serie di rimpalli in area, sugli sviluppi di un angolo, sembra favorire i biancorossi ma nessuno riesce ad arrivare sul pallone e i gialloverdi si salvano. Al 69’ il Cuneo riporta la sfida in parità: sulla sinistra Gyimah smarca Benso che la butta in mezzo, Regolanti la sfiora e sul secondo palo arriva Ghibaudo che da pochi passi firma l’1-1. Il match si fa vivace e le due formazioni si allungano. Al 79’ a provarci è Rizzo, ben trovato da Ghibaudo. All’84’ Ghibaudo sfiora la doppietta personale, su assist al bacio di Derrick Gyimah. Pochi secondi più tardi ci prova Regolanti da fuori area: conclusione murata da un difensore. Il direttore di gara assegna cinque minuti di recupero. Al 93’ Gyimah illude il pubblico con il suo destro a giro che però esce di pochissimo alla sinistra dell’estremo difensore gialloverde. Nonostante l’arrembaggio biancorosso non succede più nulla e quindi finisce 1-1.

In classifica il Cuneo rimane secondo a 39 punti, mentre il Savio Asti sale a quota 27.

Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 15 febbraio sul campo della Pro Villafranca, fischio d’inizio alle 14:30 al “Villa Park” di Villafranca d’Asti.

IL TABELLINO

CUNEO – SAVIO ASTI 1-1

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Rizzo, Scotto, Tall, Orlando P. (46’ Ghibaudo), Angeli, Magnaldi, Galfrè (46’ Benso), Nacci (87’ Rastrelli), Caristo (46’ Regolanti), Gyimah. A disposizione: Aime, Bernardi, Giraudo, Bianco, Giordano. Allenatore: Danilo Bianco

San Domenico Savio Asti (4-3-3): Virano, Lumello, Lanfranco M., Filipi (80’ Sankosaj), Paolin (63’ Brocchi), Gjoni (76’ Lanfranco L.), Del Monte (67’ Hotaj), Pianetti, Sow, Orlando M., Ojeake (60’ Stojmenovski). A disposizione: Gissi, Stivala, Macaione, Iunnissi. Allenatore: Mattia Pozzatello

Gol: Filipi rig. 37’ (A), Ghibaudo 69’ (C)

Ammoniti: Orlando M. (A), Lumello (A), Orlando P. (C), Galfrè (C), Gjoni (A), Scotto (C), Brocchi (A), Stojmenovski (A)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 6 – Savio Asti 5

Arbitro: Marco Giovannini di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Paolo Berbotto di Alba-Bra e Tommaso Panero di Cuneo