Finanziere di Limone Piemonte travolto da una valanga in Valtellina: le sue condizioni sono gravi

Sono purtroppo critiche le condizioni del 30enne di Limone Piemonte Erik Pettavino, finanziere in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf), rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una valanga nel corso di un’esercitazione sulle montagne della Valtellina.

Il fatto nella tarda mattinata di venerdì 6 febbraio, nella zona di Crocetta del Cardine, in territorio di Madesimo, in provincia di Sondrio.

Pettavino si trovava con un collega 27enne. E’ stato quest’ultimo a dare l’allarme dopo essere stato solamente sfiorato dall’importante massa di neve che ha investito invece Pettavino. Sepolto dalla neve, il trentenne limonese ha riportato traumi importanti. È stato elitrasportato all’ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo e sottoposto a trattamento Ecmo, procedura che, tramite l’impiego di una macchina extracorporea, supporta temporaneamente cuore e polmoni quando le funzioni vitali sono gravemente compromesse.

Quella che ha travolto i due militari è stata la seconda di tre importanti valanghe verificatesi nel giro di poche ore in Valtellina: giovedì 5 febbraio nella zona del Palabione ad Aprica si erano staccate due slavine, con un fronte di decine di metri, che hanno fatto scattare l’allarme: nessuno in quel caso fortunatamente è rimasto ferito.

Ieri, sabato 7 febbraio, due persone hanno perso la vita e un'altra si trova in condizioni critiche dopo che tre sciatori impegnati in un fuori pista sono stati travolti da una valanga. La terza persona è stata trovata ed estratta senza vita sotto la neve dai Saf (Speleo Alpino Fluviali) dei vigili del fuoco.