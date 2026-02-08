Referendum sulla giustizia: serate informative a Boves, Fossano e San Michele Mondovi

Il 22 e 23 marzo i cittadini italiani saranno chiamati alle urne, il per esprimersi su un tema preciso e concreto: confermare o respingere una riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Un passaggio che incide sull’organizzazione della giustizia e sul suo equilibrio interno, e che merita di essere affrontato con informazioni chiare e accessibili.

È in questo contesto che l’associazione culturale Panta Rei ha avviato una serie di incontri pubblici sul territorio, pensati per spiegare i contenuti del referendum e le ragioni del Sì, senza semplificazioni e senza slogan. I primi due appuntamenti, svoltisi mercoledì 28 gennaio a Peveragno e martedì 3 febbraio a Busca, hanno fatto registrare una buona partecipazione e un confronto concreto.

"Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alle prime due serate" dichiara la presidente Carla Sapino "Il pubblico ha seguito con attenzione, ha posto domande e ha dimostrato voglia di capire nel merito una riforma che riguarda tutti. Per noi è un segnale importante. Durante le serate viene anche ricordato che a ognuno di noi può capitare di trovarsi, prima o poi, in situazioni spiacevoli legate alla giustizia, ed è per questo che vengono proposti esempi pratici e concreti, utili a far capire perché informarsi e andare a votare Sì è una scelta che riguarda la vita quotidiana di tutti.

Tra i relatori principali ci saranno l’avvocato Maurizio Paoletti, vicepresidente di Panta Rei, che affronterà cenni storici e spiegherà il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura e la posta in gioco del referendum, e l’avvocato Carla Sapino, presidente di Panta Rei, che illustrerà le ragioni per cui, secondo l’associazione, la separazione delle carriere rappresenta un passo importante per la credibilità del sistema giudiziario. Guiderà il dibattito Guido Giordana, segretario di Panta Rei e sindaco di Valdieri. Sarà presente alle varie serate il consigliere regionale Federica Barbero.

Martedì 10 febbraio a Boves

Mercoledì 11 febbraio a Fossano

Sabato 14 febbraio a San Michele Mondovì

Per adesso sono già 16 le serate già calendarizzate sul territorio e continuano ad arrivare richieste per organizzarne di nuove.

L’ingresso agli incontri è libero.