Con "Limone for family" il Carnevale dei bimbi

A suggellare quest’inverno nevoso, soddisfacente e indimenticabile a Limone Piemonte gli ultimi due appuntamenti della rassegna "Limone for family", organizzata dalla Scuola di Sci Limone Piemonte con la direzione artistica di Andrea Caponnetto.

Sabato 14 febbraio è in calendario un evento carico di suggestioni: il Carnevale dei Piccoli. Sono attesi bimbi e ragazzi dai 2 ai 14 anni con le rispettive famiglie per giocare insieme allo Zenzero Team.

Dopo il successo degli eventi di inizio stagione, il direttore Pierpaolo Ballarè, in collaborazione con il Comune, la Sciovia Maneggio, la Lift e una serie di sponsor locali, ripropone un appuntamento ormai entrano nel cuore dei limonesi e dei turisti: un’occasione unica di svago, intrattenimento e aggregazione rivolta alle famiglie. A cui partecipranno, nella seconda parte, anche ai ragazzi impegnati nei corsi di sci.

Il pomeriggio di sabato, a partire dalle 15,30, sarà animato dalla sfilata inaugurale dei bambini mascherati sulle scalinate del comune e a seguire, laboratori creativi, truccabimbi, giochi musicali. Un’ospite speciale, direttamente dal Regno dei Ghiacci: farà capolino nel cuore del paese: Elsa di Frozen incanterà i presenti con un mini-concerto dedicato all’amore (è il giorno di San Valentino) e alla gioia del Carnevale.

I ragazzi dello Zenzero hanno ideato per questa edizione un laboratorio artistico ispirandosi, come ha fatto Ghali in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, a una filastrocca di Gianni Rodari. Il tema scelto è il vestito di Arlecchino: come vuole la leggenda della maschera bergamasca (e come racconta il maestro di Omegna), saranno tanti pezzi donati dagli amici del povero personaggio a costruire la combinazione del suo vestito. E gli amici di Arlecchino saranno, nella piazza di Limone, tutti coloro che vorranno partecipare all’attività gratuita, portando la loro creatività.

Due trucca-bimbi saranno in azione per tutto il pomeriggio per dipingere i visini con svariati temi. Gran finale musicale, con giochi e quiz in cui saranno coinvolti anche mamme e papà, per un pomeriggio di contagiosa allegria, con musica di dj Pog.

Il potenziato programma 2025/2026 di "Limone for Family" prevede un ultimo appuntamento lunedì 16 febbraio, a cura dei maestri di sci, con le discese mascherate sulla neve del Maneggio. Info: 0171-92319.