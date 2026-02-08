Ancora infortuni alla Rana di Moretta: sindacati proclamano 8 ore di sciopero e blocco degli straordinari

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, martedì 3 febbraio).

Un’ora di sciopero in uscita su tutti e tre i turni, da mercoledì 4 a venerdì 13 febbraio compresI, per un totale di 8 ore complessive per dipendente. Cui si aggiunge il blocco di straordinari e flessibilità per sabato 7 e sabato 14 febbraio.

E’ quanto proclamato dalle sigle sindacali Fai CISL, Flai CGIL, Uila UIL, insieme a Felsa CISL, Nidil CGIL e Uiltemp UIL per protestare su una serie di problematiche che continuerebbero a pesare sui lavoratori impiegati nello stabilimento Rana di Moretta.

"Nei giorni scorsi – spiegano i sindacati in una nota – all’interno dello stabilimento si sono verificati due infortuni, che si aggiungono ai due gravi infortuni avvenuti nel corso del 2025. È ormai evidente che non si tratta di episodi isolati, ma di una situazione strutturale che richiede interventi immediati, seri e concreti da parte dell’azienda".

Ma al tema della sicurezza sul lavoro, "prioritario e non più rinviabile", si affiancherebbero altre criticità già più volte segnalate e sinora senza risposte.

Tra questi "errati inquadramenti professionali, l’utilizzo eccessivo di contratti di somministrazione e di staff leasing, che alimentano la precarietà delle lavoratrici e dei lavoratori, nonostante una crescita occupazionale significativa che ha portato a quadruplicare il numero dei dipendenti; incremento del personale non accompagnato da un adeguato potenziamento delle infrastrutture interne ed esterne allo stabilimento".

In particolare – aggiungono ancora i sindacati – "l’intervento effettuato per la realizzazione di circa 30-40 nuovi posti auto si è rivelato del tutto insufficiente e non ha risolto il problema dei parcheggi, che continua a ripresentarsi quotidianamente, soprattutto in concomitanza con alcuni turni di lavoro".

"Chiediamo a tutte le lavoratrici e i lavoratori di aderire allo sciopero e al blocco di straordinari e flessibilità nella maniera più partecipata possibile – dichiarano i sindacati – , per inviare all’azienda un segnale chiaro e forte. Unitariamente riteniamo di essere arrivati a un punto in cui non è più accettabile continuare a non ricevere risposte sui numerosi problemi sollevati nel corso degli incontri sindacali. Il futuro dei nostri diritti è nelle nostre mani. Solo attraverso la partecipazione e l’unità di tutte e tutti sarà possibile ottenere risposte concrete e migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Rana di Moretta".