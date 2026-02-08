ASL CN2: il dottor Giuseppe Calabretta nominato direttore del Dipartimento di Prevenzione

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, lunedì 2 febbraio).



L’ASL CN2 comunica la recente nomina del dottor Giuseppe Calabretta in qualità di Direttore per il Dipartimento di Prevenzione.

Operativo nella nuova funzione dal mese di gennaio, il dottor Calabretta guiderà il Dipartimento affidatogli per i prossimi tre anni, subentrando al dottor Pietro Maimone, stimato professionista a cui va il ringraziamento dell’Azienda Sanitaria e dei colleghi per l’ultratrentennale servizio prestato.

Calabretta manterrà, come disciplinato dai regolamenti, anche la carica precedentemente rivestita in qualità di Direttore della Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL).

Il dottor Calabretta si è laureato in Medicina e Chirurgia con lode nel 1991 e si è specializzato in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Messina. Dopo aver svolto attività libero-professionale in Lombardia, è stato dipendente dell’ASL CN1 dal 1997 al 2021. Dal 1° agosto 2021 è Direttore dello SPreSAL dell’ASL CN2.

Calabretta è autore o coautore di numerose pubblicazioni sui profili di rischio chimico-fisico e organizzatore di corsi e convegni a valenza regionale e nazionale. Ha condotto centinaia di inchieste su patologie professionali, concentrando la sua attività nell’ambito delle malattie da sovraccarico biomeccanico, pneumoconiosi e tumori professionali. In qualità di componente o coordinatore di gruppi di lavoro regionali e nazionali, ha partecipato alla stesura di diverse Linee Guida. È componente del CRC (Comitato Regionale di Coordinamento) per la provincia di Cuneo e componente del OPV (Organismo Provinciale di Vigilanza) per le province di Cuneo e Asti. Dal 2011 al 2020 è stato docente a contratto dell’insegnamento di Medicina del Lavoro in diversi corsi di laurea dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università Piemonte Orientale.

Il dottor Calabretta coordinerà le strutture del Dipartimento di Prevenzione promuovendo il consolidamento dell’integrazione intra e interdipartimentale, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione interna, la capacità operativa e la relazione con il territorio. Il rafforzamento dei rapporti funzionali con l’area ospedaliera, la condivisione di procedure operative comuni e l’adozione di modelli organizzativi orientati al lavoro multidisciplinare incrementerà l’efficacia complessiva delle azioni di prevenzione, favorendo la costruzione di percorsi centrati sulla tutela globale della salute.

“Il Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda ha una lunga ed eccellente reputazione, poiché grazie ai suoi valenti professionisti si è finora distinto per attenzione, presenza, qualità e competenza, in tutti i settori della sanità pubblica. Siamo certi che la direzione del dottor Calabretta proseguirà in tale tradizione, promuovendo lo sviluppo delle attività di competenza del Dipartimento, in piena collaborazione con tutti i settori aziendali e regionali. Al dottor Calabretta auguro un buon lavoro per il nuovo incarico ricevuto” si congratula Paola Malvasio, Direttore Generale ASL CN2.

“Sono orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo professionale, in un territorio virtuoso come quello dell’ASL CN2. La nomina che mi è stata conferita rappresenta un’ulteriore motivazione ad impegnarmi nel garantire la migliore risposta ai bisogni del nostro territorio, in collaborazione con le altre strutture dell’Azienda Sanitaria e tutti gli stakeholder territoriali. Investire in prevenzione non solo migliora salute e la qualità di vita della popolazione, ma rappresenta un investimento inestimabile per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale” conclude il dottor Calabretta.