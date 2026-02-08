"Cuneo si racconta": al via walking tour mensili e visite gastronomiche con le guide turistiche [VIDEO]

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, martedì 3 febbraio).

Si è svolta ieri, presso la Sala G. Vercellotti dell’ATL del Cuneese, nella Casa del Turismo, la conferenza stampa di presentazione di “Cuneo si racconta: nuovi percorsi tra territorio, gusto e memoria”, il calendario di iniziative che il Consorzio Conitours, in collaborazione con ATL del Cuneese, svilupperà nel corso del 2026 nella città di Cuneo e nei territori limitrofi.

Il presidente del Consorzio Conitours Beppe Carlevaris ha espresso grande soddisfazione per un programma che nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso esperienze culturali, turistiche e legate alla memoria, rivolte sia ai visitatori sia alla comunità locale. Un’offerta strutturata e continuativa, capace di rafforzare l’identità del territorio e di incentivare un turismo consapevole e di qualità.



Le guide turistiche Cuneo Alps hanno illustrato il cuore del progetto: una serie di walking tour urbani a cadenza mensile (ogni ultimo sabato del mese), pensati come servizio stabile per turisti e residenti e come supporto alla conoscenza della città e delle sue strutture ricettive. Accanto ai più classici percorsi di scoperta del centro storico, saranno proposti anche tour tematici dedicati ai luoghi e ad alcuni personaggi simbolo di Cuneo.

A completamento dell’offerta, con l’obiettivo di favorire il prolungamento del soggiorno, verranno attivate anche le visite gastronomiche al Mercato di Cuneo, realizzate nell’ambito del progetto "Mangiarti". Attraverso incontri con produttori e approfondimenti sulle eccellenze agroalimentari locali, il mercato diventerà uno spazio di racconto e relazione, dove il cibo si fa strumento di conoscenza della storia e dell’identità del territorio. Queste visite verranno calendarizzate ogni primo martedì del mese.

Nel corso della conferenza è stato inoltre presentato il progetto “Radici di Libertà: un viaggio tra montagne e memoria”, finanziato dalla Camera di Commercio, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione. L’iniziativa nasce per valorizzare la memoria della Resistenza partigiana, elemento fondante dell’identità cuneese, trasformando il ricordo storico in esperienza condivisa. Fulcro del progetto è il portale www.custodidelcuneese.it, integrato nel sito www.cuneoalps.it, che ospita la Mappa della Memoria: un archivio digitale partecipativo che raccoglie e geolocalizza luoghi simbolo della Resistenza, lapidi, testimonianze, immagini e racconti personali. Uno strumento dinamico, aperto al contributo della comunità, pensato per rendere la memoria accessibile, viva e condivisa.

Elemento centrale di “Radici di Libertà: un viaggio tra montagne e memoria” è anche la Memoria Musei Card, un biglietto cumulativo a prezzo agevolato rivolto a turisti, scuole e residenti, che mette in rete quattro importanti realtà museali del territorio:

MEMO 4345 – Borgo San Dalmazzo

Museo Casa Galimberti – Cuneo

Museo della Resistenza – I Sentieri della Memoria – Chiusa di Pesio

Museo Adriana Filippi – Boves

La card favorisce una fruizione integrata dei luoghi della memoria e rafforza la collaborazione tra le istituzioni culturali locali, contribuendo alla costruzione di una rete territoriale solida e condivisa.

Con il progetto-madre “Cuneo si racconta”, il Consorzio Conitours e le guide Cuneo Alps propongono un percorso che unisce territorio, gusto e memoria, trasformando la storia in racconto collettivo, coinvolgendo cittadini e nuove generazioni. Perché la memoria non è solo ciò che si conserva, ma ciò che si continua a costruire insieme.