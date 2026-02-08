Maturità 2026: le commissioni, le materie delle prove e qualche novità

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, lunedì 2 febbraio).

Nella mattinata di venerdì 30 gennaio sono state annunciate le materie della seconda prova dell’Esame di Maturità, differenti per tutte le scuole e specifiche rispetto alla specializzazione dell’istituto. Contestualmente, sono state annunciate le discipline che verranno valutate durante la prova orale.

In tutte le scuole la prima prova si svolgerà giovedì 18 giugno a partire dalle ore 8.30, seguendo la classica struttura: due tracce per ogni tipologia (A, B e C) per la prova di italiano. Questo esame sarà valutato da un commissario interno, ovvero dal proprio docente di Lingua e Letteratura Italiana (escluso per il Liceo Artistico che, invece, per il primo step dell’esame avrà un commissario esterno).

La giornata successiva si baserà sulla seconda prova, differente per tutte le scuole e valutata da un commissario esterno: Latino al Liceo Classico, Matematica al Liceo Scientifico, Lingua e Cultura Straniera 1 al Liceo Linguistico, Diritto ed Economia Politica al Liceo Economico-Sociale, Scienze Umane al Liceo delle Scienze Umane, Discipline Progettuali Design al Liceo Artistico indirizzo Ceramica e discipline grafiche al Liceo Artistico indirizzo Grafica (in queste due scuole la prova caratterizzante sarà valutata da un commissario interno).

Il MIM ha optato per una linea conservativa, senza colpi di scena: nessuna traccia mista o materie secondarie.

Da quest’anno si torna all’utilizzo dell’appellativo Esame di Maturità, anziché Esame di Stato, con un orale radicalmente modificato: eliminata la discussione del documento e l’obbligatorietà di costruire dei collegamenti interdisciplinari. Durante la prova orale “il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito”, ha comunicato il Ministro Valditara sui propri social. Avranno un certo peso anche le attività extracurriculari, sportive o culturali, svolte nel corso del proprio percorso scolastico. A seguito delle discusse decisioni da parte di alcuni studenti di boicottare la prova orale, da quest’anno, per coloro che si rifiutano di essere valutati nell’ultima prova, scatterà la bocciatura.

Il termometro degli umori, dopo il decreto ministeriale, è piuttosto equilibrato: molti festeggiano, mentre dall’altra parte altrettanti protestano e si dicono preoccupati: Fisica e Filosofia al Liceo Artistico, oltre a Matematica al Liceo Classico, sono considerate le principali criticità dagli studenti.

Sul fronte opposto, invece, al Liceo Scientifico “si festeggia” per l’assenza della prova mista e, più in generale, per la mancata presenza di Fisica durante l’Esame.

Il colloquio si aprirà con una breve riflessione personale: lo studente dovrà raccontare il proprio percorso scolastico e, in parte, personale, anche e soprattutto alla luce del Curriculum dello studente. A quel punto si passerà alle domande e agli approfondimenti sulle quattro materie dell’orale, con l’obiettivo di valutare non solo le conoscenze, ma anche maturità, metodo, capacità di argomentazione e collegamento dei saperi.

Ci sarà poi spazio per il PCTO, presentato attraverso una breve relazione o un lavoro multimediale, dove il candidato dovrà collegare le esperienze scuola-lavoro al proprio percorso di studi e al PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente).

Previsto anche uno spazio per la discussione degli elaborati delle prove scritte.

Per la prima volta la Maturità inizierà giovedì anziché il mercoledì. Il colloquio orale avrà luogo soltanto dopo la correzione delle due prove scritte e, quindi, presumibilmente, a partire dalla settimana del 22 giugno. I nomi dei commissari esterni verranno probabilmente pubblicati tra fine di maggio e inizio di giugno. Nel 2025, ad esempio, i nomi sono usciti il 4 giugno. I presidenti di commissione, invece, verranno comunicati qualche settimana prima, con grande probabilità verso metà maggio.





Le materie delle prove orali nelle diverse scuole saranno le seguenti:



Liceo Classico

Lingua e Letteratura Italiana (interno) / Lingua e Cultura Latina (esterno) / Storia (esterno) / Matematica (interno)

Liceo Scientifico Ordinamentale

Lingua e Letteratura Italiana (interno) / Matematica (esterno) / Storia (esterno) / Scienze Naturali (Biol. Chim. Sc. della Terra) (interno)

Liceo Scientifico - indirizzo Scienze Applicate

Lingua e Letteratura Italiana (interno) / Matematica (esterno) / Storia (esterno) / Scienze Naturali (Biol. Chim. Sc. della Terra) (interno)

Liceo Scientifico - indirizzo Sportivo

Lingua e Letteratura Italiana (interno) / Matematica (esterno) / Storia (esterno) / Diritto ed economia dello sport (interno)

Liceo delle Scienze Umane

Lingua e Letteratura Italiana (interno) / Scienze Umane (esterno) / Lingua e Cultura Straniera (esterno) / Storia dell’Arte (interno)

Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico Sociale (LES)

Lingua e Letteratura Italiana (interno) / Diritto ed Economia Politica (esterno) / Lingua e Cultura Straniera 1 (esterno) / Scienze Umane (interno)

Liceo Linguistico

Lingua e Letteratura Italiana (interno)/ Lingua e Cultura Straniera 1 (esterno) / Scienze Naturali (Bio. Chim. Sc. della Terra) (esterno) / Lingua e Cultura Straniera 2 (interno)

Liceo Artistico (Tutti gli indirizzi)

Lingua e Letteratura Italiana (esterno) / Disciplina dell’Indirizzo (Progettuale/Pittorica/Plastica/Grafica/Audiovisiva) (interno)/ Filosofia (esterno) / Fisica (interno)

Liceo Musicale - Sezione Musicale

Lingua e Letteratura Italiana (esterno) / Teoria, Analisi e Composizione (interno) / Filosofia (esterno) / Storia della Musica (interno)