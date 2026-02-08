Mongolfiere solidali: raccolti 2.300 euro per la Pediatria di Mondovì

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, martedì 3 febbraio).

***

Le mongolfiere possono essere un simbolo per tante cose: fantasia, leggerezza, sogno. Ma anche: sorrisi, emozione e generosità. L’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì ha devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Mondovì il ricavato delle offerte raccolte grazie ai voli su mongolfiera vincolata che si sono svolti nei giorni del 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. Una somma di 2.297 euro, che servirà per acquistare materiale utile al reparto dell’Ospedale “Regina Montis Regalis”.

Il presidente dell’Aeroclub, Giorgio Bogliaccino, e tutti i membri del Consiglio Direttivo - Giuseppe Forgione, Maximilliano Calleri, Alberto Camperi, Filippo Curti e Natascia Pons - si sono inoltre recati nei giorni scorsi presso il reparto, accompagnati dall’assessore del Comune di Mondovì Alessandro Terreno, per confermare la donazione alla dottoressa Patrizia Fusco, direttrice della Pediatria, e per omaggiare il Reparto di alcuni orsetti “KIKA”, la mascotte della mongolfiera olandese presente a RAIE26.

«I bambini sono sempre stati un pubblico speciale, per noi - commenta Bogliaccino -: sappiamo che le mongolfiere, ai loro occhi, sono qualcosa di magico. A loro sono dedicati i voli sulla mongolfiera vincolata, che hanno consentito a centinaia di bambine e bambini di provare l’emozione di un vero decollo. Ed è a loro che pensiamo, oggi che devolviamo queste offerte».

Commenta la dottoressa Patrizia Fusco: «A nome mio e di tutto il reparto, desidero ringraziare l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì per la vicinanza e il pensiero. È davvero importante per noi poter contare su aiuti come questi. La Pediatria sente costantemente la vicinanza del territorio, di Enti, associazioni, Fondazioni che contribuiscono con le loro iniziative a farci sentire un'unica grande famiglia, a consolidare collaborazioni importanti e stringere amicizie sincere. Grazie, mongolfiere!».

«Un piacere e un onore prendere parte a questa bellissima iniziativa benefica – commenta l’assessore Terreno – portando il saluto e la vicinanza dell’intera Amministrazione comunale. Una profonda riconoscenza all’Aeroclub e un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere tangibile questa donazione. Topolino, mongolfiere e orsetto “KIKA”: tre elementi diversi ma complementari, per una città che da sempre si stringe attorno al suo ospedale, ai suoi professionisti e, soprattutto, ai suoi pazienti più piccoli».

L’Aeroclub desidera ringraziare il Gruppo Scout Mondovì 1° per l’encomiabile lavoro svolto nella gestione dei voli vincolati, nei giorni del Raduno dell’Epifania, e la Fondazione Ospedali Mondovì-Ceva ETS che provvederà a destinare la somma al reparto di Pediatria.