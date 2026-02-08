 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 08 febbraio 2026, 20:00

Focus Montagna: Marco Gallo traccia la rotta tra sviluppo locale e tutela del territorio

Dall’urbanistica alla valorizzazione delle terre alte: una settimana di incontri e progetti per l’assessore regionale buschese. "Al centro sempre l'ascolto delle comunità"

Marco Gallo incontra i panificatori della provincia di Cuneo

Marco Gallo incontra i panificatori della provincia di Cuneo

Una settimana intensa, spesa tra i banchi della Regione e i sentieri delle valli cuneesi. Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna, Urbanistica e Programmazione territoriale, non ferma la sua azione di raccordo tra Torino e la Granda, confermando quella vocazione al pragmatismo che ha caratterizzato i suoi dieci anni da sindaco di Busca.

In questo inizio di febbraio l’agenda di Gallo ha toccato i temi caldi del suo mandato. In primo piano la gestione del territorio, con un occhio di riguardo alla semplificazione urbanistica, tema carissimo ai piccoli comuni. "Dobbiamo permettere a chi vive in montagna di poter investire e ristrutturare senza lacci burocratici eccessivi", è il mantra che l’assessore ha ribadito, sottolineando come la nuova legge urbanistica regionale stia muovendo passi decisivi.

Ma non c’è solo la tecnica. Il cuore dell’attività di questi giorni è stato il contatto con le realtà locali. Gallo ha partecipato a diversi tavoli di confronto con i sindaci delle valli, portando avanti la battaglia per il riconoscimento del valore ambientale e sociale delle terre alte.

Non sono mancati i momenti dedicati alla promozione turistica: la montagna piemontese, nel pieno della stagione invernale, resta un asset strategico per l'economia regionale, e l'assessore ha voluto sottolineare gli investimenti fatti per il "sistema neve" e per la sicurezza delle infrastrutture.

Infine, un passaggio doveroso sulla biodiversità e la tartuficoltura, deleghe che Gallo sta valorizzando per unire la tutela dell'ambiente alla crescita economica. Una visione d'insieme che punta a una "montagna viva", non un museo, ma un luogo dove lavorare e costruire il futuro.

Marco Gallo incontra i panificatori della provincia di Cuneo

Marco Gallo incontra i panificatori della provincia di Cuneo

Al Carnevale di Dronero

Al Carnevale di Dronero

Riconoscimento al Caffè di Città di Busca

Riconoscimento al Caffè di Città di Busca

Nuovi spazi all'Aci di Cuneo

Nuovi spazi all'Aci di Cuneo

Nuovi spazi all'Aci di Cuneo

Nuovi spazi all'Aci di Cuneo

Alla cena del Carlevé 'd Mondvì

Alla cena del Carlevé 'd Mondvì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium