Focus Montagna: Marco Gallo traccia la rotta tra sviluppo locale e tutela del territorio

Una settimana intensa, spesa tra i banchi della Regione e i sentieri delle valli cuneesi. Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna, Urbanistica e Programmazione territoriale, non ferma la sua azione di raccordo tra Torino e la Granda, confermando quella vocazione al pragmatismo che ha caratterizzato i suoi dieci anni da sindaco di Busca.

In questo inizio di febbraio l’agenda di Gallo ha toccato i temi caldi del suo mandato. In primo piano la gestione del territorio, con un occhio di riguardo alla semplificazione urbanistica, tema carissimo ai piccoli comuni. "Dobbiamo permettere a chi vive in montagna di poter investire e ristrutturare senza lacci burocratici eccessivi", è il mantra che l’assessore ha ribadito, sottolineando come la nuova legge urbanistica regionale stia muovendo passi decisivi.

Ma non c’è solo la tecnica. Il cuore dell’attività di questi giorni è stato il contatto con le realtà locali. Gallo ha partecipato a diversi tavoli di confronto con i sindaci delle valli, portando avanti la battaglia per il riconoscimento del valore ambientale e sociale delle terre alte.

Non sono mancati i momenti dedicati alla promozione turistica: la montagna piemontese, nel pieno della stagione invernale, resta un asset strategico per l'economia regionale, e l'assessore ha voluto sottolineare gli investimenti fatti per il "sistema neve" e per la sicurezza delle infrastrutture.

Infine, un passaggio doveroso sulla biodiversità e la tartuficoltura, deleghe che Gallo sta valorizzando per unire la tutela dell'ambiente alla crescita economica. Una visione d'insieme che punta a una "montagna viva", non un museo, ma un luogo dove lavorare e costruire il futuro.