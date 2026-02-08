 / Scuole e corsi

Una giornata a "Milano Cortina 2026" per le allieve e gli allievi del Liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo

Le classi 4ª LA e 4ª EB entusiasti spettatrici della partita di hockey su ghiaccio tra Francia e Giappone svoltasi presso alla Milano Rho Ice Hockey Arena

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Nella giornata di venerdì 6 febbraio, le classi 4ª LA e 4ª EB, accompagnate dalle docenti di scienze motorie e sportive Tosello e Campanella, hanno assistito alla partita disputata tra le equipe francese e giapponese di hockey su ghiaccio svoltasi presso la venue di Milano Rho Ice Hockey Arena.

L’esperienza ha offerto ai ragazzi  la possibilità di vivere un momento magico e indimenticabile, permettendo loro  una full immersion in una vivace atmosfera, molto più singolare rispetto a quella quotidiana.

Questo evento si è rivelato istruttivo e divertente, come hanno dimostrato gli studenti saluzzesi prendendo parte attivamente alla partita, tifando per entrambe le squadre in perfetto stile decoubertiano.

Si ringraziano l’ufficio tecnico sportivo di Cuneo per l’acquisto dei biglietti, la dirigente scolastica e la segreteria del Liceo per aver concesso la realizzazione dell’uscita didattica.

Eleonora Giusiano

