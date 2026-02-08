BIATHLON / Le nazionali Junior di Italia e Spagna in raduno pre mondiale a Chiusa di Pesio

Chiusa di Pesio si conferma punto di riferimento internazionale per il biathlon giovanile. Grazie alle abbondanti nevicate che hanno interessato la Valle Pesio, il Centro Fondo e Biathlon Marguareis è stato scelto come sede del raduno pre-mondiale delle Nazionali Junior di biathlon di Italia e Spagna.

Dal 9 al 14 febbraio le rappresentative delle categorie Juniores U21 e Giovani U19, maschili e femminili, si alleneranno sulle piste e al poligono di tiro del centro sportivo chiusano, in preparazione ai Campionati Mondiali Youth e Junior, in programma ad Arber (Germania) dal 28 febbraio all’8 marzo.

La scelta delle squadre nazionali rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio e motivo di grande orgoglio per tutta la comunità locale, da sempre legata alla tradizione degli sport invernali e, in particolare, del biathlon. L’amministrazione comunale ha fortemente creduto nello sviluppo di questa disciplina, sostenendo progetti e investimenti che il gestore Valle Pesio Servizi ha saputo valorizzare con competenza e professionalità.

Il Centro Fondo e Biathlon Marguareis si distingue per l’elevata qualità tecnica delle sue strutture: dalla pista di skiroll utilizzabile nel periodo estivo, alle suggestive e impegnative piste invernali immerse nel Parco Naturale del Marguareis. Negli ultimi anni il comprensorio ha ospitato oltre dieci raduni di selezioni nazionali italiane e straniere, corpi militari, comitati zonali e club provenienti da diverse aree, confermando l’alto livello tecnico e la crescente attrattività del centro per allenatori e atleti.

Ad accompagnare gli atleti durante il raduno saranno i tecnici Samantha Plafoni, originaria di Chiusa di Pesio, Pietro Dutto, Luca Ghiglione e Dominik Windisch, che hanno individuato nella località piemontese il contesto ideale per la preparazione verso l’importante appuntamento mondiale.

L’evento rappresenta non solo un’opportunità sportiva di alto livello, ma anche una significativa vetrina per la promozione turistica e sportiva della Valle Pesio, sempre più riconosciuta come eccellenza nella pratica degli sport nordici.