SCI / A Limone Piemonte iniziate le selezioni regionali del Trofeo Pinocchio

Sulla pista Alpetta di Limone Piemonte sabato 7 febbraio sono iniziate le selezioni regionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci in programma all’Abetone sabato 6 e domenica 7 marzo per le categorie Pulcini e da martedì 24 a sabato 28 marzo per quanto riguarda le selezioni nazionali e le finali internazionali dei Children.

Le gare sono organizzate dall’Equipe Limone con la collaborazione dello Ski College Limone.

Tra i Cuccioli 1 Under 11 del 2015 successo di Antonio La Magna Zimmermann dello Ski College Limone, con il tempo di 43”,31/100 e con distacchi rispettivamente di 13/100 e di 23/100 su Samuel Roberto dell’Equipe Pragelato e su Martino Guiffre dello Sci Club Bardonecchia. Al quarto posto Mattia Bourlot dello Sci Club Sestriere, al quinto Edoardo Maria Mazzotti dello Ski Team Valsesia.

In campo femminile prima Valentina Carmellino dello Ski Team Valsesia in 41”,39/100. Sul podio anche Sveva Croce e Bianca Girola entrambe dello Sci Club Lancia, staccate rispettivamente di 1”,95/100 e di 2”,31/100. Al quarto posto Aurora Cairoli dell’Equipe Limone e al quinto la compagna di squadra Benedetta Lauro.

***

Giacomo Callegari dell’Equipe Limone ha vinto tra i Cuccioli 2 Under 12 del 2014 con il tempo di 45”,71/100, precedendo per 16/100 Christian Paglini dello Ski Team Valsesia e per 85/100 Leonardo Tessore dell’Equipe Pragelato. Completano la top ten Hermann Giubergia dello Sci Club Limone e Jacopo Parrello del Sansicario Cesana.

Giulia Manzon Sofer dello Ski Team Sauze 2012 si è imposta nella gara femminile con il tempo di 45”, con 81/100 di vantaggio su Vittoria Marengo del Mondolé Ski Team e con 1”,64/100 su Adelaide Senigagliesi dello Sci Club Lancia. Al quarto posto Vittoria Lovera del Mondolé Ski Team e al quinto Teresa Frandino dello Sci Club Pragelato.