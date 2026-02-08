VOLLEY A1F / Non basta una buona Cuneo nel derby, Chieri vince per 3-0

Quartultima giornata di regular season e derby day per la Honda Cuneo Granda Volley. Dopo un inizio mese che si è aperto con l’esonero di Salvagni, la formazione biancorossa è scesa oggi in campo per affrontare la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 guidata dal duo Tisci-Cardullo.

Un match non semplice contro una delle formazioni più in forma del campionato, a cui Cuneo è arrivata senza Nova Marring, out per un fastidio durante la rifinitura pre partita e con Linda Magnani partita titolare.

Il match è finito per 3-0 a favore delle padrone di casa, ma il risultato non racconta pienamente la partita delle biancorosse, che sono tornate a mostrare una bella pallavolo e un bel gioco di squadra, con tanta grinta e cuore messi in campo. Nonostante i tentativi di fuga delle collinari, le biancorosse sono state brave a non mollare e a rimanere concentrate, rimettendo più volte in discussione il risultato e trascinando le bianco blù ai vantaggi nel secondo e terzo set. Resta il rammarico per i parziali chiusi ai vantaggi e gli errori nelle fasi delicate di set, ma la prestazione di oggi pomeriggio fa ben sperare per il prossimo appuntamento casalingo.

Inizio equilibrato, con tanti errori al servizio da entrambe le parti e nessuna formazione che riesce a staccare l’altra. È firmato Chieri il primo break, 12-10, poi le collinari ingranano la marcia giusta: 15-11 e 17-13. Le Gatte rosicchiano ancora qualche punto, ma le bianco blù si tengono strette il vantaggio conquistato e chiudono 25-19.

Altalena di emozioni nel secondo parziale, con le Gatte aggressive e in partita fin da subito: partenza fotocopia del primo, ma ora è Cuneo ad aggiudicarsi il primo parziale e ad allungare, 3-6 e 5-8. Chieri però non molla e ricuce lo strappo, 8-8. Sono ancora le Gatte a graffiare a conquistare un altro break, 13-15, ancora chiuso dalle padrone di casa e ancora allungo biancorosso, 16-19. Chieri non molla e recupera sul 23: si lotta ora su ogni pallone, poi la chiude Nervini 26-24.

Anche il terzo set è sulla montagne russe, chiuso dalle padrone di casa solo ai vantaggi 27-25: partenza forte di Chieri, che prova ora a staccare fin da subito, 3-1 e 5-2. Le biancorosse però non mollano, 9-6 e inizia la rimonta: palla dopo palla le cuneesi colmano il vantaggio e si torna in parità, 9-9. Nervini riporta Chieri avanti e il buon turno al servizio di Kunzler spinge le bianco blù: 14-10. Le Gatte non ci stanno e tornano a rimontare, arrivando 14-13. Chieri torna a spingere 21-16, ma le biancorosse tornano a graffiare: 21-19 e 22-20, coach Negro ferma il gioco. 23-21 e altro recupero biancorosso, con le Gatte che allungano 23-24. Chieri rimette tutto in discussione e ancora una volta si va ai vantaggi, con le padrone di casa che la spuntano solo 27-25.

Premiata MVP del match Stella Nervini, che ha chiuso il match con 17 punti totali, di cui un muro. In doppia cifra anche Nemeth a quota 12. Per le biancorosse top scorer Diop con 15 punti, seguita da Pucelj e Keene entrambe a 10. Buona anche la prestaizone di Magnani partita titolare e che ha chiuso con il 70% di ricezione positiva e il 41% di perfetta.

Con questo risultato, le Gatte restano in 12esima posizione con 20 punti e subito sotto Monviso e Perugia, fermate in questo turno da Bergamo e San Giovanni in Marignano.

Proprio le Bergamasche saranno le prossime avversarie delle Gatte: mercoledì sera infatti si disputerà il turno infrasettimanale, quando le biancorosse ospiteranno Bergamo in un match delicatissimo per la salvezza. Fischio di inizio alle 19:30.

IL MATCH IN PILLOLE

Reale Mutua Feneri Club76: al palleggio Van Aalen, opposta Nemeth, al centro Gray e Cekulaev, schiacciatrici Nervini e Kunzler, libero Spirito.

Honda Cuneo Granda Volley: in regia Signorile con Diop sulla diagonale, al centro Cecconello e Keene, bande Pucelj e Rivero, libero Magnani.

PRIMO SET

Apre il match Rivero al servizio, che sbaglia, 1-0. Pucelj pareggia i conti in parallela, 1-1 e si procede in parità. Primo break Chieri sul 10 pari, 12-10. Diop annulla il primo punto di vantaggio, ma le collinari premono sull’acceleratore. 15-11 e primo time out Tisci. Diop e Pucelj provano a trascinare le biancorosse, ma le padrone di casa hanno ingranato la marcia giusta: 17-13 e 19-14. 20-15 e coach Tisci spende il secondo time out, ma Chieri fa lo scatto finale e chiude 25-19.

SECONDO SET

Ancora una partenza equilibrata, con primo break di Cuneo, 3-5. Le Gatte allungano 5-8, ma le chiaresi non mollano, pareggiano e allungano: 9-8. Pucelj riporta la parità: 9-9. Si procede in equilibrio, poi altro break Cuneo firmato Keene a muro e Pucelj da seconda linea, 13-15. Chieri pareggia di nuovo: 16-16. È ancora break Gatte e allungo, 16-19 e 20-22. Chieri è ancora viva: errore al servizio di Atamah entrata per Cecconello e Chieri a segno, 23 pari. Sbaglia Chieri e anche Diop, 24-24. Errore millimetrico di Diop da seconda linea, 25-24. Nervini a segno 24-26.

TERZO SET

Dentro Atamah per Cecconello. Chieri prova ora a partire forte fin da subito, 3-1 e 5-2. 8-4 e inizia la rimonta delle biancorosse, che arrivano fino a -2, 8-6, poi Nervini sblocca le collinari, 9-6. Anche le biancorosse però non mollano e trascinate da Diop recuperano e pareggiano, 9-9. Nervini e Kunzler riportano Chieri avanti, 12-10. 13-10 entra Allaoui per Signorile. Le Gatte non mollano ancora ancora e arrivano a -1, 14-13. Chieri però inizia a limitare gli errori e preme sull'acceleratore: 20-15 e 21-16. è ancora break Cuneo, 21-18. Diop da seconda linea e errore Nemeth, è 22-20. Ace Keene, 22-21. A segno Nervini, 23-21 e ferma il gioco coach Tisci. Gran palla di Pucelj, 23-22. Atamah sotto rete, è parità. Muro di Diop, punto Nemeth e ancora Diop: 24-25. Sbaglia Pucelj da seconda linea, 25-25. Errore di Rivero, 26-25. Muro di Kunzler su Diop, 27-25.