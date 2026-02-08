Goggia vince bronzo olimpico in discesa “Ultimo colore che mi mancava”

CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) - Medaglia di bronzo per Sofia Goggia nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'azzurra ha chiuso in 1.36.69, preceduta dalla tedesca Emma Aicher, argento in 1.36.14. L'oro è andato all'americana Breezy Johnson (1.36.10). La gara è stata interrotta per il grave infortunio occorso alla statunitense Lindsey Vonn. E' la quarta medaglia dell'Italia dopo l'oro, l'argento e il bronzo della prima giornata di gare. Ed è la terza medaglia a cinque cerchi per la 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle dopo l'oro di Pyeongchang 2018 e l'argento di Pechino 2022. "Il bronzo era l'ultimo colore che mi mancava, anche se avrei preferito bissare quello del 2018. Però bisogna avere una visione generale, tre Olimpiadi e tre medaglie in questa disciplina... - il commento della campionessa lombarda - Sono un pò dispiaciuta, quell'attesa (per la caduta della Vonn, ndr) non è stata di semplice gestione ma sono rimasta focalizzata su quanto dovevo fare". C'era attesa anche Federica Brignone, che ha chiuso al decimo posto, mentre tra le altre azzurre Laura Pirovano si è piazzata sesta e Nicol Delago undicesima. Il programma dello sci alpino femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 prosegue lunedì con un'ulteriore prova che precede la combinata a squadre di martedì 10 febbraio.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).