"Professionalità e umanità": elogio per il reparto di Otorinolaringoiatria del SS. Annunziata

Riceviamo e pubblichiamo:

"Sono stato ricoverato presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano dal 29 gennaio al primo febbraio scorsi.

Dovevo essere sottoposto ad un intervento di tiroidectomia totale reso più complicato dalle notevoli dimensioni della tiroide che era cresciuta verso i polmoni, schiacciandoli, così come l’esofago, deviando la trachea e iniziando ad avvolgere i nervi lì presenti.

Già all’ingresso nel reparto mi sono trovato assistito da angeli e fate e non da esseri umani, persone che pur lavorando in modo molto impegnativo e sempre professionale, costantemente attente alla salute ed ai bisogni dei pazienti, sapevano trasmettere cordialità, serenità, vicinanza, sempre sorridenti, pazienti, gentili.

Mi sono sentito coccolato, accolto come da amici di sempre.

Persone che ringrazio di cuore, impossibile dimenticarsi di loro.

Esprimo, quindi, la mia profonda stima e riconoscenza al primario, dottor Giovanni Borello, a tutti gli altri medici, al personale infermieristico e agli/alle OSS.

V.M.V."