ATLETICA / Coppola e Alluto brillano nelle indoor: due record personali per il Roata Chiusani

Fine settimana di risultati di rilievo per gli atleti del GS Roata Chiusani, protagonisti sulle piste indoor di Ancona e Padova.
Prova superlativa per il lunghista Luca Coppola, in gara ai Campionati Italiani Juniores/Promesse Indoor svoltisi al Palaindoor di Ancona sabato 7 e domenica 8 febbraio. Alla sua prima stagione nella categoria U23, Coppola ha centrato un ottimo sesto posto assoluto con la misura di 7,16 metri, nuovo personal best, confermando la sua crescita tecnica sotto la guida del tecnico Griseri, che lo accompagnava in gara.
(Luca Coppola in azione ad Ancona)
Prestazione incoraggiante anche per Pietro Alluto, impegnato a Padova nello stesso weekend, dove ha siglato il nuovo primato personale sui 1500 metri con il tempo di 4’12”39, a soli 39 centesimi dal minimo di qualificazione per i Campionati Italiani Allievi. Il giovane mezzofondista ha inoltre migliorato anche il personale sui 3000 metri, portandolo a 9’36”73, sempre sulla pista patavina.
(Pietro Alluto in azione a Padova)
Due risultati che confermano il buon momento di forma e la costante crescita dei giovani talenti del Roata Chiusani, protagonisti nelle rassegne indoor nazionali.