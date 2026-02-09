A Marene ultima replica per la commedia dialettale "Che 't sagrin dun Martin"

Un trionfo senza precedenti per la Compagnia Teatrale Marenese, che continua a registrare repliche SOLD OUT, per la nuova commedia in dialetto dal titolo CHE ‘T SAGRIN DUN MARTIN di Massimo Bertone e Rosanna Bergese. Ultimo appuntamento straordinario in programma il prossimo v enerdì 13 febbraio sempre alle ore 21 all’Auditorium San Giuseppe in Via Cravetta 2 a Marene:

Una commedia in due atti, ricca di situazioni divertenti, personaggi strani ed occasioni che consentono allo spettatore di vivere una serata all’insegna del relax e del sorriso.

La storia si sviluppa all’interno di una ex canonica trasformata in albergo; nell’ambito del tran tran quotidiano si inseriscono incontri, vicende e personaggi inaspettati che sapranno creare il giusto mix di buonumore.

Le capacità comiche della Compagnia sono ormai assodate e l’affiatamento tra gli attori è tale da ricondurre

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-che-t-sagrin-dun-martin-1964475610433 oppure o al sito della Parrocchia di Marene/Auditorium o rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.

Per informazioni ci si può rivolgere alla mail auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com