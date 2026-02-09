All'Hospice di Busca nasce la Stanza del Silenzio: uno spazio di quiete, ascolto e presenza

Sarà inaugurata venerdì 13 febbraio alle ore 17, presso l'Hospice di Busca, la Stanza del Silenzio, un nuovo spazio dedicato alla quiete e al raccoglimento, aperto a pazienti, familiari, operatori sanitari e visitatori. Il progetto è stato ideato e realizzato dall'Associazione La Cura nello Sguardo, grazie alle donazioni ricevute. Un contributo particolarmente significativo è stato offerto dai Leo-Lions, con il sostegno della Fondazione CRC, che hanno sostenuto con generosità la creazione di questo luogo speciale.

Collocata in prossimità dell'ingresso dell'Hospice, la Stanza del Silenzio sarà facilmente accessibile a chiunque senta il bisogno di fermarsi per qualche istante, respirare e ritrovare equilibrio e presenza. È uno spazio che invita alla pausa e al raccoglimento, dove il silenzio non isola ma accompagna, e dove è possibile sostare senza sentirsi soli. Un luogo in cui la quiete diventa un linguaggio condiviso, profondo e rispettoso.

Alla base di questa iniziativa vi è la convinzione che il silenzio non sia assenza, ma una forma piena di presenza. In un contesto quotidiano spesso caratterizzato da velocità e rumore, il silenzio offre l'opportunità di ascoltare ciò che accade dentro di noi e attorno a noi. È una dimensione capace di accogliere senza giudizio, di contenere emozioni intime e di dare spazio a ciò che non riesce a essere espresso a parole. All'interno dell'Hospice, dove la cura si manifesta anche attraverso gesti discreti, ascolto profondo e vicinanza autentica, il silenzio rappresenta una forma essenziale di comunicazione: permette di esserci, anche quando le parole non bastano.

La Stanza del Silenzio è stata progettata come un ambiente neutro, non legato a fedi o credi specifici, pensato come rifugio interiore per chi desidera raccogliersi, meditare, pregare o semplicemente respirare in pace. I toni caldi e naturali delle pareti, la luce soffusa e i materiali morbidi e accoglienti sono stati scelti con cura per creare un'atmosfera di calma e armonia. Ogni dettaglio è stato pensato per favorire un'esperienza di rispetto e ascolto, offrendo uno spazio in cui riconnettersi al proprio respiro, alle proprie emozioni e al fluire della vita, anche nei momenti più difficili.

Questo progetto è stato ideato e portato avanti dall'Associazione La Cura nello Sguardo e si è potuto realizzare grazie alle donazioni raccolte nel tempo. Un ringraziamento sincero va a tutti voi, perché con il vostro contributo avete trasformato questa idea di cura e attenzione in realtà. Un grazie particolare va ai Leo-Lions e alla Fondazione CRC, il cui supporto è stato essenziale per la creazione di questo spazio. Ringraziamo anche la SSD Cure Palliative dell'ASL CN1 e tutti gli operatori che hanno partecipato all'allestimento e collaborato attivamente alla realizzazione del progetto.

In un luogo come l'Hospice, il silenzio non è vuoto, ma presenza. Un breve momento di pausa in uno spazio protetto può offrire un vero sollievo, aiutando a ritrovare respiro e serenità. La Stanza del Silenzio nasce proprio per questo: per offrire ai pazienti un ambiente di intimità e tranquillità, ai familiari un luogo dove trovare conforto e forza, e agli operatori sanitari un momento di rigenerazione per continuare a prendersi cura degli altri con attenzione e umanità.