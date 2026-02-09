Bra, le Clarisse invitano ad una Giornata di spiritualità

«La tua Parola è sorgente di vita» è il titolo della proposta delle Sorelle Clarisse di Bra che hanno organizzato delle giornate di spiritualità (per tutti), con l’obiettivo di «Conoscere Gesù per poterlo riconoscere», come suggeriva papa Francesco.

L’appuntamento è domenica 15 febbraio presso il Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3), con inizio alle ore 9.45, pranzo al sacco e conclusione alle ore 15.30. Per chi desidera: Santa Messa alle ore 8.30; ora nona e adorazione alle ore 15.30; Vespri alle ore 17.30.

Per informazioni e per dare l’adesione: tel. 0172/413148, email: monasteroclarisse.bra@gmail.com. Le Sorelle Clarisse vi aspettano e vi salutano fraternamente.