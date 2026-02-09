 / Attualità

Bra, nuovo appuntamento con il Gruppo Biblico

Martedì 10 febbraio, ore 20.30, nella chiesa di San Giovanni Battista

Bra, chiesa di San Giovanni Battista

Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero. Con questo spirito, martedì 10 febbraio, alle ore 20.30, è in programma un nuovo appuntamento del Gruppo Biblico di Bra. 

Il ritrovo è nella chiesa di San Giovanni Battista con la serata di condivisione (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594). 

Gli incontri di questo XXVI anno del Gruppo Biblico, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti.

Prossimi appuntamenti: 24 febbraio con il relatore prof. Paolo De Martino per cap. Lc 7,18 - Lc 8,56; 10 marzo serata di condivisione; 24 marzo con i relatori Tista e Lidia Galvagno con cap. Lc 9; 14 aprile serata di condivisione e chiusura del corso.

 

Silvia Gullino

