Bra, nuovo appuntamento con il Gruppo Biblico

Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero. Con questo spirito, martedì 10 febbraio, alle ore 20.30, è in programma un nuovo appuntamento del Gruppo Biblico di Bra.

Il ritrovo è nella chiesa di San Giovanni Battista con la serata di condivisione (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594).

Gli incontri di questo XXVI anno del Gruppo Biblico, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti.

Prossimi appuntamenti: 24 febbraio con il relatore prof. Paolo De Martino per cap. Lc 7,18 - Lc 8,56; 10 marzo serata di condivisione; 24 marzo con i relatori Tista e Lidia Galvagno con cap. Lc 9; 14 aprile serata di condivisione e chiusura del corso.