Fossano celebra il “Giorno del Ricordo” per onorare i martiri delle Foibe

Si svolgerà a Fossano la manifestazione patriottica "Giorno del Ricordo”, per commemorare i Martiri delle Foibe e gli Esuli istriani, fiumani e dalmati.

Il programma prevede, mercoledì 11 febbraio, due momenti commemorativi: alle ore 11, nella Cappella di Santa Maria Ausiliatrice dell’Istituto Salesiano di via Verdi 22, si terrà la Santa Messa in memoria delle vittime delle Foibe e degli Esuli; a seguire, alle ore 11.45, è prevista la deposizione di una corona in piazza Norma Cossetto, alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni d’Arma e degli allievi delle scuole cittadine, accompagnati dai rispettivi insegnanti.

L’evento ha ottenuto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, e sono stati invitati a presenziare il sindaco, l’assessore alla Cultura, i consiglieri comunali, le associazioni locali, i dirigenti scolastici e l’intera cittadinanza.

“Tutti possono partecipare alla cerimonia patriottica – dichiara Anna Mantini, vicepresidente provinciale del Comitato 10 Febbraio – con la quale vogliamo ricordare il sacrificio dei Martiri delle foibe e il dramma degli Esuli che furono costretti con il terrore ad abbandonare terre da sempre italianissime. Abbiamo invitato il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici.”