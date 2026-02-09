Il sindaco di Alba ha incontrato il nuovo questore di Cuneo

Venerdì 6 febbraio il sindaco di Alba ha ricevuto per la prima volta in Comune ad Alba il nuovo questore di Cuneo, Rosanna Minucci, che dal 1° dicembre 2025 ha assunto l’incarico subentrando a Carmine Rocco Grassi.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione ed è stato l’occasione per un primo e proficuo confronto sui principali temi legati alla sicurezza, all’ordine pubblico e alle peculiarità del territorio albese, con particolare attenzione alle esigenze di una città a forte vocazione turistica, culturale ed economica.

La dottoressa Minucci, napoletana, 58 anni, vanta una lunga esperienza all’interno dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza ed è tornata a Cuneo dopo avervi già ricoperto in passato un incarico dirigenziale, portando con sé una profonda conoscenza del contesto provinciale.

Il sindaco ha espresso piena disponibilità a proseguire e rafforzare la collaborazione istituzionale tra il Comune di Alba e la Questura, sottolineando l’importanza di un dialogo costante per garantire elevati livelli di sicurezza e vivibilità per cittadini, operatori economici e visitatori.

Da parte sua, il questore Minucci ha ribadito l’attenzione e l’impegno della Questura di Cuneo nel presidio del territorio e nel lavoro sinergico con le amministrazioni locali, valorizzando le specificità e le risorse delle diverse realtà provinciali.