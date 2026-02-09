Primule come segno di prossimità: la Giornata della Vita nelle Langhe tra cura e relazioni

Un piccolo gesto, capace però di parlare con chiarezza. In occasione della 48ª Giornata della Vita, celebrata nei giorni scorsi, le Langhe hanno dato forma a un segno concreto di attenzione e vicinanza attraverso la distribuzione delle primule.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Insieme per la Vita”, promosso dalla Caritas Vicaria delle Langhe insieme al CAV, e ha coinvolto diverse realtà del territorio. I fiori sono stati portati nelle case di riposo di Rodello, Cerretto Langhe, La Morra, Monforte d’Alba e Serravalle Langhe, oltre che al Presidio Giorgio Dolcetti di Cerretto Langhe e alla comunità educativa per minori “L’isola di Peter Pan” di Bossolasco.

Un segno essenziale, senza clamore, che ha attraversato luoghi diversi ma uniti dalla stessa attenzione quotidiana verso le persone più fragili. Un modo per tradurre il significato della Giornata della Vita in un’azione tangibile, capace di trasformare una ricorrenza nazionale in un gesto di prossimità vissuto dentro le comunità locali.