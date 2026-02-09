 / Attualità

Attualità | 09 febbraio 2026, 17:52

Riserva dei Ciciu del Villar, cercasi gestore dei servizi turistici

L'Ente Aree Protette Alpi Marittime cerca un gestore per le strutture e i servizi turistici della Riserva Naturale Ciciu del Villar. Domande entro le ore 12 del 25 febbraio

Riserva dei Ciciu del Villar, cercasi gestore dei servizi turistici

L'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime cerca un gestore per le strutture e i servizi turistici della Riserva Naturale Ciciu del Villar.
 

Il soggetto individuato dovrà in particolare gestire le seguenti strutture e servizi all'utenza turistica:

  • accesso alla Riserva;
  • gestione Centro visitatori;
  • gestione aree attrezzate e servizi igienici;
  • servizio di informazioni turistiche;
  • gestione attività didattiche;
  • gestione attività di animazione;
  • attività di vendita prodotti e materiali informativi.

Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 25 febbraio secondo le indicazioni riportate nel bando.

c.s.

