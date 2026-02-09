Riserva dei Ciciu del Villar, cercasi gestore dei servizi turistici

L'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime cerca un gestore per le strutture e i servizi turistici della Riserva Naturale Ciciu del Villar.
Il soggetto individuato dovrà in particolare gestire le seguenti strutture e servizi all'utenza turistica:
- accesso alla Riserva;
- gestione Centro visitatori;
- gestione aree attrezzate e servizi igienici;
- servizio di informazioni turistiche;
- gestione attività didattiche;
- gestione attività di animazione;
- attività di vendita prodotti e materiali informativi.
Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 25 febbraio secondo le indicazioni riportate nel bando.